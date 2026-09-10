День ангела 17 сентября: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 17 сентября / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 17 сентября

17 сентября 2026 поздравьте с именинами Ивана, Илью, Павла, Веру, Ирину, Любовь, Надежду, Александру, Софию.

Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Илья — древнееврейское имя, переводится как «мой Бог Яхве». В детстве амбициозный, прагматичный. Во взрослом возрасте становится открытым.

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Павел — латинские корни, толкуется как «младший». В детстве отзывчив, способен к сочувствию. Во взрослом возрасте становится искренним.

Вера — древнегреческое происхождение, означает «вера». В детстве здравомыслящая, правдолюбивая. Во взрослом возрасте становится самостоятельной.

Ирина — древнегреческое имя, переводится как «дарящий мир и покой». В детстве уравновешенная, спокойная. Во взрослом возрасте становится сентиментальной.

Любовь — древнегреческие корни, толкуется как «рожденная из любви». В детстве дружелюбная, трудолюбивая. Во взрослом возрасте становится отчужденной.

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Надежда — древнегреческое происхождение, означает «надежды». В детстве оптимистичная, носит светлый характер. Во взрослом возрасте становится страстной.

Александра — древнегреческое имя, переводится как «защитница». В детстве смелая, энергичная. Во взрослом возрасте становится искренней.

София — древнегреческие корни, толкуется как «мудрость». В детстве активна, стремится к новым впечатлениям. Во взрослом возрасте становится коммуникабельной.

День ангела 17 сентября — душевные поздравления в прозе

День ангела 17 сентября — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарует силы, здоровье и душевное спокойствие.

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С Днем ангела! Желаю света в душе, радости в сердце, искренних людей рядом и Божьего благословения на каждый день.

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Искренне поздравляю с именинами! Пусть ангел-хранитель ведет тебя по доброй дороге и защищает от всех бед.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, счастья, любви и исполнения самых заветных мечтаний.

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Поздравляю с именинами! Пусть твой ангел всегда будет рядом, а жизнь наполняется приятными событиями и добрыми людьми.

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