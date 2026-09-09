ПСЖ с Забарным разбил команду украинцев в первом туре Лиги чемпионов

ПСЖ / © Associated Press

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ПСЖ на своем поле разгромил братиславский "Слован" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 6:1 .

Хозяева открыли счет на 17-й минуте встречи — отличился Усман Дембеле. А уже на 23-й минуте он оформил дубль. На 31-й минуте Ферран Торрес довел преимущество парижан до трех мячей, забив с передачи Дембеле.

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После перерыва подопечные Луиса Энрике продолжили громить соперника. На 47-й минуте Ферран Торрес сделал дубль, ассистировал ему Магнес Аклиуш. А уже через десять минут испанский вингер оформил хет-трик, вторую результативную передачу в этом матче отдал Дембеле.

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На 58-й минуте словацкий клуб отквитал один мяч усилиями — точный удар нанес Сулейман Камара.

Однако последнее слово все равно было за ПСЖ — на 87-й минуте Фабиан Руис отправил шестой мяч в ворота "Слована".

Украинский защитник французского коллектива Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

В составе словацкого клуба выступают два украинца — полузащитник Даниил Игнатенко провел весь поединок на скамейке для запасных, а форвард Николай Кухаревич не попал в заявку на игру из-за травмы.

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Отметим, что обслуживала этот матч украинская бригада арбитров: главным рефери отработал Николай Балакин. На линиях ему помогали Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья — Дмитрий Панчишин.

Во втором туре Лиги чемпионов парижане на выезде сыграют с английским "Манчестер Сити", а братиславская команда примет немецкий "Штутгарт". Оба матча состоятся 14 октября.

Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала разгромную победу в стартовом туре Лиги чемпионов.

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