Третий матч без побед подряд: ПСЖ без Забарного проиграл в чемпионате Франции

ПСЖ — "Монако" / © Associated Press

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ПСЖ дома проиграл "Монако" в матче третьего тура чемпионата Франции сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 1:2 .

Парижане выиграли первый тайм — на 31-й минуте Маркиньос открыл счет с подачи Хвичи Кварацхелии.

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Во втором тайме гости переломили ход встречи. Сначала на 58-й минуте счет сравнял Флавиу Назинью. А затем на 72-й минуте Станис Идумбо принес "монегаскам" победу.

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Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных. В этом сезоне 24-летний центрбек сыграл всего один поединок за парижан.

Для ПСЖ это был третий матч без побед подряд в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике с 2 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. "Монако" одержал третью победу в трех поединках и с 9 баллами вышел на первое место.

В следующем туре ПСЖ 13 сентября на выезде сыграет с "Брестом", а "Монако" днем ранее в гостях померяется силами со "Страсбургом".

Перед этим парижане 9 сентября примут братиславский "Слован" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

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Ранее сообщалось, что ПСЖ одолел "Астон Виллу" и стал обладателем Суперкубка УЕФА-2026.

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