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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов

Николай Балакин станет главным рефери матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и братиславским "Слованом".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Николай Балакин

Николай Балакин / © Associated Press

УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 между французским ПСЖ и словацким "Слованом".

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

Главным рефери поединка между парижским и братиславским клубами станет украинец Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья — Дмитрий Панчишин.

За работу системы видеоповторов (VAR) будут отвечать англичанин Майкл Салсбери и словенец Матей Юг.

Отметим, что за ПСЖ играет украинский защитник Илья Забарный, а за "Слован" выступают два украинца — полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич.

Матч ПСЖ — "Слован" состоится в среду, 9 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что ПСЖ без Забарного проиграл в чемпионате Франции.

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