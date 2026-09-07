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Украинская бригада арбитров будет судить матч ПСЖ в Лиге чемпионов
Николай Балакин станет главным рефери матча 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и братиславским "Слованом".
УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27 между французским ПСЖ и словацким "Слованом".
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).
Главным рефери поединка между парижским и братиславским клубами станет украинец Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый судья — Дмитрий Панчишин.
За работу системы видеоповторов (VAR) будут отвечать англичанин Майкл Салсбери и словенец Матей Юг.
Отметим, что за ПСЖ играет украинский защитник Илья Забарный, а за "Слован" выступают два украинца — полузащитник Даниил Игнатенко и форвард Николай Кухаревич.
Матч ПСЖ — "Слован" состоится в среду, 9 сентября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что ПСЖ без Забарного проиграл в чемпионате Франции.