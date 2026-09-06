Довбик дебютным голом спас "Болонью" от поражения в матче Серии А

Артем Довбик / facebook.com/bfc1909official

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Форвард сборной Украины Артем Довбик, который в конце июля перешел из "Ромы" в "Болонью" на правах аренды, забил дебютный гол за новый клуб.

Произошло это в домашнем матче третьего тура итальянской Серии А против "Сассуоло".

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29-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на замену на 66-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу гостей.

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В компенсированное время, на 90+1-й минуте, Артем удачно сыграл на добивании в штрафной площадке соперника и установил окончательный счет — 2:2.

Довбик очень эмоционально отпраздновал забитый мяч, сняв футболку, за что получил желтую карточку от арбитра.

Для Артема это был третий матч за "Болонью" — во всех поединках он выходил на замену.

После этого матча "Болонья" занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, набрав первое очко. "Сассуоло" (4 балла) идет на десятой строчке.

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В следующем туре команда Довбика 13 сентября на выезде сыграет против "Наполи", а "Сассуоло" в тот же день примет "Ювентус".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" совершил камбэк и победил "Челси" в центральном матче тура АПЛ.

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