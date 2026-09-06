"Динамо" не сумело обыграть ЛНЗ в матче УПЛ

"Динамо" — ЛНЗ / facebook.com/fclnz

Реклама

Киевское "Динамо" сыграло вничью с черкасским ЛНЗ в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:0 .

На протяжении всей встречи "бело-синие" владели инициативой, но так и не смогли распечатать ворота соперника.

Реклама

За весь матч столичный клуб нанес 16 ударов (5 — в створ ворот), черкасская команда пробила 3 раза (0 — в створ ворот).

Реклама

Лучший шанс забить у динамовцев был на 59-й минуте поединка, когда Матвей Пономаренко отправил мяч в ворота гостей после передачи Андрея Ярмоленко. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен из-за офсайда.

Отметим, что ворота "Динамо" в этом матче защищал Георгий Бущан, которого киевляне несколько дней назад арендовали у житомирского "Полесья". Ранее он выступал за "бело-синих" с 2011 по 2025 год.

Обзор матча "Динамо" — ЛНЗ

"Бело-синие" потеряли очки во втором подряд поединке чемпионата Украины. В прошлом туре команда Игоря Костюка разгромно проиграла "Буковине" (0:3).

Теперь "Динамо" занимает шестое место в таблице УПЛ, имея 7 очков после четырех сыгранных матчей. У ЛНЗ 5 баллов после пяти поединков и девятая строчка.

Реклама

В следующем туре УПЛ киевляне 14 сентября примут "Эпицентр", а черкасский клуб 12 сентября дома сыграет против "Оболони".

Перед этим "Динамо" 10 сентября в гостях сразится с винницкой "Нивой" в рамках 1/16 финала Кубка Украины по футболу.

Ранее сообщалось, что "Динамо" объявило о подписании футболиста молодежной сборной Бразилии.

Новости партнеров

Новости партнеров