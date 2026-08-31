Вратарь "привез" два гола: "Динамо" разгромно проиграло "Буковине" в матче УПЛ

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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"Динамо" разгромно проиграло "Буковине" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. На стадионе им. Г. Тонкочеева в городе Каменец-Подольский завершился со счетом 3:0 .

"Буковина" открыла счет уже на 12-й минуте встречи — Олег Кожушко запрессинировал Вячеслава Суркиса и удачно подставил ногу под вынос мяча голкипером "бело-синих".

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На 21-й минуте черновицкий клуб мог увеличивать свое преимущество — после удара Кожушко из пределов штрафной в ближний угол Суркис пропустил мяч под руками, но после просмотра видеоповтора (VAR) гол был отменен из-за нарушения правил со стороны Эдвина Одинаки против Владислава Кабаева на правом фланге обороны.

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На старте второго тайма "Динамо" все-таки пропустило второй гол. На 53-й минуте после розыгрыша углового "Буковина" выполнила навес с левого фланга — Никита Безуглый пробил головой в направлении ворот, а Суркис допустил ужасную ошибку и выпустил мяч из рук прямо в собственные ворота.

Сразу после этого Суркис сам попросил замену — вместо него на поле вышел другой вратарь Илья Ольховой.

На 83-й минуте команда из Черновцов забила в третий раз — Олег Ильин головой замкнул подачу с левого фланга от Максима Задераки.

Обзор матча "Буковина" — "Динамо"

Для "Динамо" это первое поражение в сезоне УПЛ. Киевляне с 6 очками после трех сыгранных матчей занимают шестое место в турнирной таблице. "Буковина" имеет 5 баллов после четырех поединков и располагается на восьмой позиции.

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В следующем туре "Динамо" примет ЛНЗ, а "Буковина" на выезде встретится с "Эпицентром". Оба матча запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что румынский форвард, оскандалившийся пророссийскими репостами, официально покинул "Динамо".

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