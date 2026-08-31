"Харьков" разгромил "Зарю" в двухдневном матче УПЛ

"Заря" — "Харьков" / facebook.com/kharkiv.fc

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"Харьков" разгромил "Зарю" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:3 .

Матч начался в воскресенье, 30 августа, в 18.00. На 14-й минуте встречи харьковчане открыли счет — гол забил нигерийский форвард Питер Итодо.

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Однако на 51-й минуте при счете 1:0 в пользу "Харькова" матч был прерван из-за угрозы удара российских оккупантов.

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Воздушная тревога оказалась слишком затяжной, поэтому 30 августа поединок не доиграли. Было принято решение доиграть матч на следующий день — в понедельник, 31 августа, в 13:00.

В доигровке подопечные Младена Бартуловича забили еще два гола и в итоге одержали разгромную победу. Дубль оформил косоварский форвард Батон Забергджа, отличившись точными ударами на 54-й и 65-й минутах.

Отметим, что во время доигровки матч снова приостанавливали из-за воздушной тревоги, сигнал о которой прозвучал на 87-й минуте поединка.

Добавим, что матч между "Зарей" и "Харьковом" состоялся без зрителей на трибунах. Соответствующее решение было принято с учетом ситуации в Киеве и постоянных воздушных тревог.

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Обзор матча "Заря" — "Харьков"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Харьков" одержал вторую победу в сезоне УПЛ и с 6 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице. "Заря" также имеет 6 баллов и занимает седьмую строчку.

В следующем туре харьковчане 5 сентября сыграют против "Оболони", а луганчане днем позже сразятся с "Вересом".

Ранее сообщалось, что ЛНЗ проиграл "Вересу" в матче УПЛ, который из-за многочисленных воздушных тревог длился почти семь часов.

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