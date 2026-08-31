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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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ЛНЗ проиграл "Вересу" в матче УПЛ, который длился почти семь часов

Поединок в Черкассах трижды прерывался из-за воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ЛНЗ — "Верес"

ЛНЗ — "Верес" / ЛНЗ

ЛНЗ на своем поле потерпел поражение от "Вереса" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок в Черкассах завершился со счетом 0:1.

Единственный гол ровенский клуб забил на 83-й минуте встречи, когда Даниил Чечер замкнул подачу с углового, которую выполнил Гильерме де Жезус Лима.

Отметим, что матч трижды прерывался из-за воздушной тревоги. Игра началась в 15:30, а завершилась в 22:12. Таким образом, с учетом пауз поединок длился почти семь часов.

Обзор матча ЛНЗ — "Верес"

После этой победы "Верес" (4 очка) поднялся на седьмую позицию в таблице УПЛ. ЛНЗ также имеет в своем активе 4 балла и располагается на 9-м месте.

В следующем туре ЛНЗ на выезде сыграет против "Динамо", а "Верес" примет "Зарю". Оба поединка запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что "Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче 4-го тура УПЛ.

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