ЛНЗ проиграл "Вересу" в матче УПЛ, который длился почти семь часов

ЛНЗ — "Верес" / ЛНЗ

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ЛНЗ на своем поле потерпел поражение от "Вереса" в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок в Черкассах завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол ровенский клуб забил на 83-й минуте встречи, когда Даниил Чечер замкнул подачу с углового, которую выполнил Гильерме де Жезус Лима.

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Отметим, что матч трижды прерывался из-за воздушной тревоги. Игра началась в 15:30, а завершилась в 22:12. Таким образом, с учетом пауз поединок длился почти семь часов.

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Обзор матча ЛНЗ — "Верес"

После этой победы "Верес" (4 очка) поднялся на седьмую позицию в таблице УПЛ. ЛНЗ также имеет в своем активе 4 балла и располагается на 9-м месте.

В следующем туре ЛНЗ на выезде сыграет против "Динамо", а "Верес" примет "Зарю". Оба поединка запланированы на 6 сентября.

Ранее сообщалось, что "Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче 4-го тура УПЛ.

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