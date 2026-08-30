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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Еще один разгром: "Реал" одержал третью подряд победу на старте Ла Лиги

Подопечные Жозе Моуринью на своем поле не оставили шансов "Малаге".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем / © Associated Press

Мадридский "Реал" дома разгромил "Малагу" в матче третьего тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:0.

"Сливочные" открыли счет на 19-й минуте встречи — отличился Джуд Беллингем.

На 26-й минуте мадридцы увеличили свое преимущество благодаря автоголу вратаря гостей Альфонсо Эрреро. А еще через четыре минуты точный удар нанес Килиан Мбаппе.

Во втором тайме подопечные Жозе Моуринью забили в четвертый раз, установив окончательный счет поединка — на 90+1-й минуте мяч в ворота соперника отправил Арда Гюлер.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Для "Реала" это третья подряд победа на старте Ла Лиги. В первом матче нового сезона "Королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (2:1), а во втором поединке разгромил "Реал Сосьедад" (4:1).

После трех сыгранных матчей "Реал" с 9 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры. "Малага" с одним баллом занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 4 сентября на выезде сыграют с "Бетисом", а "Малага" 6 сентября примет "Леванте".

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