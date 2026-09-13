"Реал" одержал разгромную победу и догнал "Барселону" в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" на своем поле разгромил "Райо Вальекано" в матче пятого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:1 .

Подопечные Жозе Моуринью открыли счет уже на 14-й минуте встречи — Килиан Мбаппе реализовал пенальти. А уже через три минуты Альваро Каррерас с передачи Мбаппе удвоил преимущество "сливочных".

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Еще до перерыва хозяева сделали счет разгромным — на 35-й минуте Джуд Беллингем забил после передачи Винисиуса Жуниора.

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На старте второго тайма "Райо Вальекано" сумел сократить отставание — на 51-й минуте точный удар нанес Серхио Камельо.

Но последнее слово в этом матче было за "Реалом" — в компенсированное время, на 90+1-й минуте, Мбаппе оформил дубль, ассистировал ему Арда Гюлер.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Благодаря этой победе "Реал" (12 очков) догнал "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги, однако у каталонцев еще есть игра в запасе. "Райо Вальекано" находится на 15-й позиции, имея в своем активе 4 очка.

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В следующем туре Ла Лиги "бланкос" на выезде сыграют против "Эльче", а "Райо Вальекано" примет "Эспаньол". Оба матча состоятся 15 сентября.

Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Интер" в центральном матче стартового тура Лиги чемпионов.

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