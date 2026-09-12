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Футболист сборной Украины отличился ассистом в матче АПЛ
Егор Ярмолюк отдал вторую результативную передачу за "Брентфорд" в этом сезоне.
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк отличился ассистом в выездном матче четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".
22-летний украинец вышел в стартовом составе "пчел" и на 34-й минуте выполнил подачу в штрафную площадку соперника, где Кевин Шаде ударом головой отправил мяч в ворота.
Таким образом "Брентфорд" открыл счет в поединке — 1:0. Однако уже через четыре минуты "вишни" отыгрались благодаря голу Джастина Клюйверта. На перерыв команды отправились при ничейном счете — 1:0.
Для Ярмолюка это первый ассист в текущем розыгрыше АПЛ и второе результативное действие за "Брентфорд" в этом сезоне. Ранее он сделал голевую передачу в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против "Бирмингема" и помог своей команде победить со счетом 6:1.
Напомним, Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.
В мае прошлого года Егор продлил контракт с "пчелами" до лета 2031-го. Также на его счету 9 матчей за сборную Украины.
Ранее сообщалось, что футболист молодежной сборной Украины дебютировал за первую команду клуба АПЛ.