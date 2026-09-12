Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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Американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер после встречи в Москве выразили восторг от общения с российским президентом Владимиром Путиным . Они рассматривают Россию как потенциального партнера и пытаются найти с ней точки соприкосновения для общей выгоды.

Об опасности такого наивного дипломатического подхода и подлинных мотивах хозяина Кремля предупреждает The Washington Post.

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Исторический урок для американских переговорщиков

Эксперты напоминают о показательном опыте бывшего министра финансов США Генка Полсона во время глобального финансового кризиса в 2008 году. Тогда российские чиновники тайно предложили Китаю совместно распродать большие объемы американских ценных бумаг для окончательного обвала экономики.

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«Путин был готов рискнуть проигрышем для всех, чтобы только Соединенные Штаты понесли серьезные убытки», — отмечают авторы материала.

Этот поступок ярко обосновывает, что русский фаворит мыслит совсем не категориями прагматичного бизнеса либо экономической выгоды. Он является типичным имперским националистом, стремящимся восстановить утраченные территории и прежнее могущество любой ценой.

"Путин никогда не утверждал, что он бизнесмен в поисках выгодных сделок", - отмечают американские журналисты.

Систематическая взрывная деятельность в мире

В течение многих лет российская внешняя политика направлена исключительно на максимальное ослабление американского влияния на международной арене. Москва активно снабжает Иран современными самолетами, танками и помогает разрабатывать сверхзвуковые крылатые ракеты против авианосцев США.

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"Это оружие создано не для абстрактной геополитической игры, а для прорыва американской обороны и убийства американских солдат", - объясняют эксперты.

Кремль также активно поддерживает антиамериканские режимы в Западном полушарии, обеспечив более 70 процентов импорта оружия в Венесуэлу с 2001 по 2018 год. Подобная военная техника активно закупается Кубой и Никарагуа, а в Африке российские наемники вытесняют западные миссии.

"Россия также углубила свое военное партнерство с Северной Кореей и Китаем, которые считают США своим главным противником", - добавляют аналитики.

Последствия для Украины и западного мира

Администрация Трампа фактически приняла позиции Москвы, заранее согласившись на ограничение численности украинской армии и отказ от НАТО. Уменьшение объемов военной помощи и временное прекращение обмена разведывательными данными нанесли Киеву серьезный удар.

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«Украинские генералы назвали потерю американской поддержки самым тяжелым стратегическим ударом с начала вторжения», — подчеркивают авторы статьи.

Желание достичь мирного соглашения абсолютно нормально, однако успешная дипломатия всегда требует четкого понимания подлинных мотивов своего оппонента. Современным американским переговорщикам следует извлечь старые уроки и понять готовность российского диктатора разрушать другие страны даже ценой собственных потерь.

Напомним, Кремль готовит Европе новую войну . Разведки западных стран предупреждают о возможном нападении России на НАТО.

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