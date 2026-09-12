Небезпечна ілюзія Трампа: чому Путін ніколи не піде на взаємовигідну угоду

Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Владімір Путін / © ТСН

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Американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після зустрічі в Москві висловили захоплення від спілкування з російським президентом Владіміром Путіним. Вони розглядають Росію як потенційного партнера і намагаються знайти з нею точки дотику для спільної вигоди.

Про небезпеку такого наївного дипломатичного підходу та справжні мотиви господаря Кремля попереджає The Washington Post.

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Історичний урок для американських перемовників

Експерти нагадують про показовий досвід колишнього міністра фінансів США Генка Полсона під час глобальної фінансової кризи у 2008 році. Тоді російські чиновники таємно запропонували Китаю спільно розпродати великі обсяги американських цінних паперів для остаточного обвалу економіки.

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«Путін був готовий ризикнути програшем для всіх, аби тільки Сполучені Штати зазнали серйозних збитків», — наголошують автори матеріалу.

Цей вчинок яскраво доводить, що російський лідер мислить зовсім не категоріями прагматичного бізнесу чи економічної вигоди. Він є типовим імперським націоналістом, який прагне відновити втрачені території та колишню могутність будь-якою ціною.

«Путін ніколи не стверджував, що він бізнесмен у пошуках вигідних угод», — зазначають американські журналісти.

Систематична підривна діяльність у світі

Протягом багатьох років російська зовнішня політика спрямована виключно на максимальне послаблення американського впливу на міжнародній арені. Москва активно постачає Ірану сучасні літаки, танки та допомагає розробляти надзвукові крилаті ракети проти авіаносців США.

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«Ця зброя створена не для абстрактної геополітичної гри, а для прориву американської оборони та вбивства американських солдатів», — пояснюють експерти.

Кремль також активно підтримує антиамериканські режими у Західній півкулі, забезпечивши понад 70 відсотків імпорту зброї до Венесуели з 2001 по 2018 рік. Подібну військову техніку активно закуповують Куба та Нікарагуа, а в Африці російські найманці витісняють західні місії.

«Росія також поглибила своє військове партнерство з Північною Кореєю та Китаєм, які вважають США своїм головним супротивником», — додають аналітики.

Наслідки для України та західного світу

Адміністрація Трампа фактично пристала на позиції Москви, заздалегідь погодившись на обмеження чисельності української армії та відмову від НАТО. Зменшення обсягів військової допомоги та тимчасове припинення обміну розвідувальними даними завдали Києву серйозного удару.

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«Українські генерали назвали втрату американської підтримки найважчим стратегічним ударом від початку вторгнення», — підкреслюють автори статті.

Бажання досягти мирної угоди є абсолютно нормальним, проте успішна дипломатія завжди вимагає чіткого розуміння справжніх мотивів свого опонента. Сучасним американським перемовникам варто засвоїти старі уроки та зрозуміти готовність російського диктатора руйнувати інші країни навіть ціною власних втрат.

Нагадаємо, Кремль готує Європі нову війну. Розвідки західних країн попереджають про можливий напад Росії на НАТО.

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