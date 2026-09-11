Кремль готує Європі нову війну: що задумав Путін і коли може вдарити

Володимир Путін. / © Associated Press

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На державному телебаченні Росії пропагандисти Кремля вже роками погрожують бомбардувати європейські столиці. При цьому дипломати країни-агресорки наполягають, мовляв, така війна не загрожує найближчим часом. Втім, останнім часом ці заперечення стало важко підтримувати.

Про це йдеться у матеріалі The Atlantic.

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Американські розвідувальні оцінки допускають звичайний напад РФ на країну НАТО в період від осені 2026 року до 2029-го. Водночас вже зараз європейські розвідувальні служби приписують Росії сотні таємних диверсійних операцій — кібератаки в Італії, підпали у Великій Британії, пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, розрубані свинячі голови, залишені біля французьких мечетей.

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Які сценарії розглядають у Європі

«Але існує й інший варіант: Москва може задовольнитися лише диверсіями та залякуваннями. Ця гібридна кампанія — саме та війна, якої Росія хоче чи потребує, і розпалювання страху, що Москва може завдати прямого удару по європейських союзниках України, є її складовою частиною», — пише видання.

Зазначається, що Москва не розгортала війська на кордоні жодного члена НАТО, але водночас вона надсилає ретельно вивірений сигнал, покликаний переконати Європу припинити підтримку України.

У статті зауважують, що для Російської Федерації Москви літо стало періодом невдач: її війська зайшли до глухого кута на фронті, а удари українських БпЛА спричинили пошкодження об’єктів і дефіцит палива. Водночас напруження поширилося на Європу — на оборонних заводах в Італії, Болгарії та Естонії сталися пожежі, а біля німецької електростанції та аеропорту Лейпцига виявили вибухонебезпечні дрони, які, очевидно, мали знищити українські вантажні літаки.

З погляду Кремля, Європа дедалі активніше залучається до війни в Україні. На початку вторгнення РФ 2022-го європейські країни передавали Києву зброю із власних запасів, а згодом почали фінансувати виробництво озброєння в Україні. Тепер Європа є головним фінансовим донором Києва та важливою виробничою базою — українську зброю виготовляють у Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Франції, Румунії та Іспанії.

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«Оскільки Київ завдає ударів по тилу Росії, цілком логічно побоюватися, що Москва завдасть удару по тилу України. Російські спецслужби, майже напевно, здатні здійснити смертоносний напад на європейській території», — пише The Atlantic.

Водночас західні військові навчання розглядали чимало подібних сценаріїв. Серед них обмежене вторгнення РФ до невеликого балтійського міста з російськомовним населенням; повномасштабне вторгнення до країни Балтії з Білорусі та Калінінграда, щоб відрізати їх від решти Європи; швидке створення непроникної «зони знищення» БпЛА на європейській території; стратегічна блокада Балтійського моря. Втім, наголошують аналітики, деякі з цих сценаріїв є правдоподібними, але інші вимагатимуть сотень тисяч російських військових для перетину Європи.

Схоже, Росія не була готова до такого розвитку подій. Москва продовжує гібридну війну, яку намагаються стримувати європейські спецслужби. Зокрема, про це свідчать повідомлення про вибухівку та дрони біля німецьких об’єктів і аеропортів.

Навіщо Кремль залякує Європу

Кремлю може бути байдуже, якщо ці операції проваляться. Його мета — радше продемонструвати: «Ми стежимо за вами, маємо до вас доступ, і ви не контролюєте ситуацію». Подібні методи Росія вже застосовувала проти журналістів і дипломатів у Москві — від слідів прослуховування до навмисно залишених відчиненими вікон. Водночас це все ж не можна порівнювати з реальними підривами.

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«Путін вирішив повністю залучати російські військові лише до тих конфліктів, у перемозі в яких він (справедливо чи, у випадку України, помилково) впевнений. Це не описує жодного гіпотетичного нападу на країни Балтії, які мають сильно укріплені кордони, проводять регулярні військові навчання та витрачають 5% свого ВВП на оборону. Не кажучи вже про тисячі британських, німецьких та канадських військових, розміщених поблизу Балтії в межах посиленої передової присутності НАТО», — йдеться у статті.

Зазначається: Москва може розраховувати, що США не втрутяться у разі нападу на Естонію. Але тоді Росія ризикує опинитися у війні одразу з низкою європейських держав, маючи ще й незавершену війну проти України.

Важливим є те, що гібридна війна Кремля не досягла своєї мети: зупинити надходження зброї, коштів і розвідувальних даних до України з Європи. Автори статті зауважують, що «Київ має більше зброї, коштів та — судячи з його ударів по російській землі — розвідувальних даних, ніж будь-коли раніше». Водночас російська кампанія не знищила європейський супутник, який постачає Україні розвідувальні дані, і не знищила партію ракет Patriot.

«Путін продовжує цю кампанію не випадково. Використовуючи дешеві методи, одноразових агентів і регулярні інформаційні витоки, Кремль намагається привчити мільйони західних громадян до думки про можливу масштабну війну в Європі. Навіть якщо ця війна малоймовірна, Путін може використати саму загрозу як інструмент для тиску та вимагати поступок», — підсумовують The Atlantic.

Нагадаємо, начальник ГУР Олег Іващенко вважає, що у Путіна лишилося два роки для війни. З його слів, великі втрати особового складу серед окупантів, падіння морального духу і виснаження економіки РФ не дозволять Кремлю вести війну після 2028 року.

Водночас розвідка Данії заявила, що Кремль готує диверсії проти оборонних компаній, які пов’язані з військовою підтримкою України. Серед можливих способів диверсій називають, зокрема, підпали.

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