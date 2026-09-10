Гороскоп на 11 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто бути скупими

Парасолька під дощем / © Credits

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Незалежно від того, від кого надійшло прохання про допомогу, не варто довго думати над тим, що робити — її необхідно надати.

А ось у спілкуванні з друзями, родичами та — особливо! — з коханими людьми серйозного й тривалого конфлікту, можливо, й не відбудеться, але й на взаєморозуміння розраховувати не доведеться, а це навряд чи нас потішить.

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Овен

На робочому місці слід поводитися якомога обережніше: не варто сваритися з колегами та сперечатися з керівництвом — негативна та конфліктна атмосфера в колективі не сприятиме успішній роботі.

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Телець

Обираючи між фізичною та розумовою працею, представникам цього знака бажано зупинитися на останній — цього дня інтелектуальні здібності будуть на найвищому — піковому — рівні.

Близнята

Не варто зганяти поганий настрій, який супроводжуватиме представників знака, на оточенні, особливо на тих, хто вас любить, — добрими стосунками з ними слід особливо дорожити.

Рак

Цей день сприятливий для будь-яких, але особливо серйозних — великих і дорогих — закупів: усе, що представники цього знака придбають у цей час, буде вірно служити їм довгі роки.

Лев

Це найсприятливіший час для успішних ділових переговорів — вдасться знайти спільну мову навіть із найнепоступливішими опонентами, особливо якщо спілкування відбуватиметься в неформальній обстановці.

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Діва

Тим, хто вже давно збирався змінити місце роботи, можна розпочати відповідні переговори: головне — не погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію: виявивши терпіння, ви зможете розраховувати на краще.

Терези

Не варто ділитися своїми професійними таємницями навіть з тими, кому ви беззастережно довіряєте: навіть вони самі можуть проговоритися про те, що ви хотіли б зберегти в таємниці, і підвести вас.

Скорпіон

Нервове напруження, яке не даватиме вам спокою цього дня, слід мінімізувати за допомогою фізичних навантажень — наприклад, занять спортом або прибирання в домі, яке вже давно потрібно було зробити.

Стрілець

Найголовніше для вашого знака в цей час — обрати найважливіший професійний напрям і зосередитися виключно на ньому, не розсіюючи сили на другорядні питання — не варто намагатися досягти кількох цілей одночасно.

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Козоріг

Події цього дня визначені заздалегідь, тож не варто сперечатися з долею — треба змиритися з її волею й сприймати те, що відбувається, як належне: повіривши, що все розвивається так, як має бути.

Водолій

Якщо відчуєте втому, зробіть паузу та відпочиньте — завдяки таким перервам вам вдасться швидко відновити сили, і ваша підвищена стомлюваність жодним чином не позначиться на продуктивності праці.

Риби

Не варто дзеркально реагувати на агресію з боку людей, які ставляться до вас вороже, — ви однаково нічого їм не зможете довести, а лише даремно витратите час і сили.

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