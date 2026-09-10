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Росія атакувала велике українське місто: після вибуху здійнявся стовп диму (фото, відео)
Росія атакувала Луцьк вдень 10 вересня. Біля ТРЦ PortCity піднімається дим.
Російські війська завдали удару по Луцьку вдень 10 вересня. У місті чули потужний вибух.
Про це повідомляють місцеві пабліки та Telegram-канали.
Атака РФ на Луцьк 10 вересня — що відомо
Як повідомив згодом т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, під час останньої тривоги мобільні вогневі групи збили над Волинню ворожий «Шахед». Його уламки впали на відкритій території приватного підприємства в Луцьку
«На щастя, травмованих чи загиблих немає. Силам ППО чергова подяка за роботу», — зауважив Роман Романюк
Як повідомлялося раніше, у місцевих пабліках повідомляли, що в районі торгово-розважального центру PortCity помітили стовп диму. Також у місцевих пабліках зазначали, що ворожий безпілотник намагався атакувати місцевий ремонтний завод.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, російська армія не припиняє атакувати дронами Київську область. Протягом доби травми отримали троє місцевих мешканців. На жаль, одна людина загинула.
Раніше ми писали, у ніч проти 10 вересня російські окупанти здійснили атаку на Україну 149 ударними безпілотниками, включно з реактивними. Є влучання та руйнування в областях.