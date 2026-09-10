Скандал з новою фавориткою Путіна: що пов’язує фігуристку з диктатором та хто її батько (фото)

Каміла Валієва з Путіним / © Associated Press

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Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ухвалив рішення щодо російської фігуристки Каміли Валієвої — однієї з найбільш відомих спортсменок РФ, яку особисто підтримував Володимир Путін. За підсумками індивідуальної оцінки ISU встановив, що Валієва більше не відповідає вимогам для участі в міжнародних змаганнях у статусі індивідуальної нейтральної атлетки (AIN).

Про це йдеться у повідомленні ISU.

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Разом із Валієвою цього статусу позбавили ще трьох російських фігуристів — Марка Кондратюка, Олександру Степанову та Івана Букіна. Рішення стосується участі у заходах ISU та міжнародних змаганнях у сезоні 2026-2027.

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За правилами ISU, спортсмен не може виступати як AIN, якщо він перебуває на службі у збройних силах або органах національної безпеки Росії або Білорусі, після лютого 2022 року брав активну участь у військових операціях у війні проти України або активно й публічно підтримував цю війну.

Каміла Валієва / © Associated Press

«Улюблениця Путіна» та допінговий скандал

Ім’я Валієвої стало відомим у всьому світі після допінгового скандалу на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні. Після позитивного тесту на заборонену речовину фігуристку зрештою дискваліфікували на чотири роки.

Попри скандал, спортсменка отримала особисту підтримку російського президента. У квітні 2022 року Путін під час церемонії нагородження російських олімпійців у Кремлі згадав ситуацію довкола Валієвої та заявив, що росіяни «по-особливому хвилювалися» за неї. Він також назвав її виступ прикладом справжнього спортивного характеру.

Того ж дня Валієвій вручили російський орден Дружби. Після церемонії Путін особисто привітав фігуристку з 16-річчям, подарував їй букет троянд та дерев’яну шкатулку з шовковою хустинкою.

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Наприкінці 2022 року Валієва потрапила під санкції України / © Associated Press

Батько Валієвої — кадровий військовий РФ

Окрему увагу привертає родина спортсменки. Батько Каміли Валієвої Валерій Рамазанов є полковником і кадровим військовим РФ. За даними українських джерел, він займається підготовкою російських військовослужбовців для війни проти України.

Водночас саме особиста позиція спортсменки також має значення в контексті правил ISU. Організація окремо визначила публічну підтримку війни проти України після лютого 2022 року як одну з підстав, через які спортсмен не може отримати або зберегти статус AIN.

Наприкінці 2022 року Валієва потрапила під санкції України. Її внесли до переліку російських спортсменів, яких Київ вважає причетними до підтримки російської агресії.

Таким чином, попри статус, який дозволяв би російським спортсменам виступати без прапора та гімну РФ, Валієва не зможе брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальна нейтральна атлетка у сезоні 2026-2027.

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ISU зазначив, що кожне рішення може бути оскаржене відповідно до положень Конституції та регламентів організації. Союз також заявив, що не коментуватиме окремі справи, поки залишаються чинними відповідні права на апеляцію.

Нагадаємо, раніше йшлося про таємний роман «фюрера» Путіна та олімпійської чемпіонки Кабаєвої. Також писали, що очільник Кремля ховає свою пасію разом із дітьми у Швейцарії.

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