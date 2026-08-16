Від Джамали до Гордона: кого з українських зірок переслідує та репресує Росія

Дмитро Гордон, Маша Єфросиніна, Наталія Мосейчук, Джамала / © Колаж ТСН.ua

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Російська влада роками переслідує українських артистів, журналістів та телеведучих, які відкрито говорять про війну, російську агресію та злочини окупантів. Після початку повномасштабного вторгнення цей механізм лише посилився: українські знаменитості опиняються у російських базах розшуку, потрапляють до переліку «терористів та екстремістів», отримують заочні арешти й багаторічні вироки.

А тепер під ударом опинилася навіть творчість українських артистів. У серпні 2026 року російський суд визнав «екстремістським матеріалом» пісню FIЇNKA «Бий москаля!».

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Редакція сайту ТСН.ua розповідає, кого саме переслідує Росія, за що українським зіркам виносять заочні вироки та які реальні ризики створюють такі рішення.

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Маша Єфросиніна — сім років колонії за слова про війну

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Однією з найгучніших справ стала історія телеведучої Маші Єфросиніної. У січні 2023 року її внесли до російського переліку осіб, щодо яких нібито є відомості про причетність до «екстремістської діяльності або тероризму». Паралельно ведучу оголосили в розшук у РФ.

Причиною переслідування стали її публічні висловлювання та дописи після початку повномасштабної війни.

У вересні 2023 року Басманний суд Москви заочно засудив Єфросиніну до семи років колонії за статтею про поширення «фейків» щодо російської армії. Окрім ув’язнення, їй на три роки заборонили адмініструвати сайти та ресурси в інтернеті.

Тобто російська система фактично перетворила публічну позицію української телеведучої на кримінальну справу.

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При цьому важливо розуміти: заочний вирок не означає, що Єфросиніна перебуває в російській колонії. Такі рішення ухвалюють без фізичної присутності людини, яка перебуває за межами РФ.

Джамала — розшук, кримінальна справа і затримання за кордоном

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Переможниця «Євробачення-2016» Джамала також стала мішенню російської репресивної машини.

У листопаді 2023 року Росія оголосила співачку в розшук. У базі МВС РФ зазначалося, що її розшукують за кримінальною статтею, хоча конкретну статтю російська сторона спочатку не називала.

Російські медіа пов’язували справу з дописами Джамали про російські злочини в Україні, зокрема про Бучу.

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На цьому переслідування не обмежилося.

У 2024 році російські окупаційні структури в Криму повідомили про «націоналізацію» майна Джамали. Йшлося, зокрема, про будинок її батьків у Криму.

А у 2026 році стало відомо про ще серйозніший наслідок російського розшуку. Джамала розповіла, що за кордоном її затримали в аеропорту через російський ордер, а також існувала загроза депортації. Ситуацію вдалося врегулювати за участю українських дипломатів.

Ця історія показує, що російський розшук для українських знаменитостей може бути не лише формальним записом у базі. У певних країнах він здатен створювати реальні проблеми під час міжнародних подорожей.

Наталія Мосейчук — п’ять років колонії заочно

Наталія Мосейчук / © пресслужба каналу "1+1"

Телеведуча Наталія Мосейчук також потрапила до російського переліку «терористів та екстремістів».

Про це стало відомо у травні 2023 року. Сама ведуча відреагувала на рішення з іронією, назвавши його своєрідним «подарунком» до ювілею.

Згодом російський суд пішов далі.

У липні 2024 року Басманний суд Москви заочно засудив Мосейчук до п’яти років колонії загального режиму за статтею про «порушення ненависті або ворожнечі». Їй також заборонили протягом двох років адмініструвати сайти та інтернет-ресурси.

Мосейчук публічно заявила, що російський вирок не має для неї юридичної сили в цивілізованому світі, а його мета — залякування.

Її справа показова ще й тому, що російська влада переслідує не лише артистів, а й українських телеведучих, які після початку великої війни стали активними голосами українського інформаційного спротиву.

Дмитро Гордон — 14 років позбавлення волі заочно

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Один із найжорсткіших вироків отримав журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон.

У квітні 2022 року Росфінмоніторинг вніс його до переліку «терористів та екстремістів». Російські слідчі паралельно відкрили проти журналіста кримінальну справу.

У липні 2024 року російський військовий суд заочно засудив Гордона до 14 років позбавлення волі.

За даними відкритих джерел, російська сторона інкримінувала йому публічні заклики до тероризму, поширення «неправдивої інформації» про російську армію та розпалювання ворожнечі.

Таким чином, Гордон опинився одразу під кількома видами переслідування: його внесли до відповідного фінансового реєстру, оголосили в розшук, а згодом винесли багаторічний заочний вирок.

Олексій Арестович — у російському реєстрі та міжнародному розшуку

Олексій Арестович / © скриншот з відео

Ще один відомий український медійний діяч, який потрапив під російські санкційно-кримінальні механізми, — колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

У травні 2023 року Росфінмоніторинг вніс його до переліку осіб, щодо яких у РФ є відомості про причетність до «екстремістської діяльності або тероризму». У жовтні того ж року Арестовича оголосили в розшук у Росії.

У лютому 2024 року Басманний суд Москви заочно заарештував його.

Згодом російська прокуратура заявляла про направлення справи до суду та проведення процесу заочно. Серед звинувачень — публічні висловлювання, які російська сторона трактує як заклики до терористичної діяльності, а також поширення «фейків» про російську армію.

Тут, як і в інших подібних справах, важливо відрізняти російські звинувачення від встановлених фактів: формулювання у кримінальних провадженнях РФ є позицією держави-агресора, а не незалежною оцінкою дій людини.

Яніна Соколова — ще одна телеведуча під російським переслідуванням

Яніна Соколова / © instagram.com/yanina_sokolova

До російського переліку потрапила і телеведуча Яніна Соколова.

Російська влада пов’язувала її переслідування з публічними висловлюваннями щодо війни. У 2023 році Соколова була внесена до російського списку «терористів та екстремістів», а згодом її оголосили в розшук.

Її історія вкладається в ту саму схему: спочатку — публічна позиція, потім кримінальне провадження, внесення до відповідних баз і заочні судові рішення.

FIЇNKA — Росія оголосила «екстремістською» вже не артистку, а її пісню

FIЇNKA / © instagram.com/fiinka_official

Окремий і чи не найбільш абсурдний епізод стався у серпні 2026 року зі співачкою FIЇNKA, справжнє ім’я якої — Ірина Вихованець.

Цього разу російська система вирішила переслідувати не саму артистку, а її творчість.

11 серпня Приморський крайовий суд РФ визнав екстремістським матеріалом композицію «Бий москаля!», випущену ще 2022 року. Після цього пісня потрапила до федерального переліку екстремістських матеріалів Мін’юсту РФ. Про це повідомляли українські медіа 12 серпня.

Але це далеко не всі українські зірки, яких покарала Росія

Українські зірки яких заборонила Росія / © російські ЗМІ

Окремо від кримінальних справ існує ще один масштабний рівень тиску — заборона на в’їзд.

У квітні 2022 року Росія оголосила про заборону в’їзду до країни на 50 років для 31 українського артиста, телеведучого, журналіста та представника шоубізнесу. До списку потрапили, зокрема, Святослав Вакарчук, Андрій Данилко, Дмитро Монатик, Потап, Настя Каменських, Світлана Лобода, Макс Барських, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Аліна Паш та інші.

Серед телеведучих та блогерів — Дмитро Комаров, Антон Птушкін, Андрій Бєдняков, Микола Сєрга та Євген Комаровський.

Російські джерела пояснювали цей список критичним ставленням українських діячів до дій РФ. При цьому на момент появи списку російська влада не оприлюднила детального офіційного обґрунтування щодо кожної людини.

Фактично йдеться про колективне покарання української культурної сфери за її позицію після початку повномасштабного вторгнення.

Що означає потрапити до російського списку «терористів та екстремістів»?

Кремль / © Pixabay

Якщо подивитися на ці історії разом, можна побачити кілька рівнів російської політики щодо українських публічних людей.

Заборона в’їзду — 2022 року десятки українських артистів просто оголосили небажаними в РФ на 50 років.

Внесення до реєстру «терористів та екстремістів» — фінансові обмеження та значно серйозніші юридичні наслідки.

Кримінальне переслідування — людину оголошують у розшук, заочно заарештовують і можуть засудити до багаторічного ув’язнення.

Якщо йдеться про майно на окупованих територіях або активи в РФ, вони можуть стати об’єктом конфіскацій чи так званої «націоналізації».

Цензура творчості — під заборону потрапляють уже не тільки самі артисти, а й їхні пісні, відео та інші матеріали.

Історії Єфросиніної, Джамали, Мосейчук, Гордона, Арестовича та FIЇNKA різні за юридичним статусом, але їх об’єднує одна річ: російська влада використовує кримінальне законодавство, фінансові обмеження, розшук та цензуру як інструменти тиску на українських публічних людей.

Для українського шоубізнесу це вже давно не просто питання «заборони концертів у Росії». Йдеться про системну практику переслідування за публічну позицію — від заборони в’їзду до багаторічних заочних вироків і переслідування творчості.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповіла, хто з українських знаменитостей став хрещеним батьком чи матір’ю дітей своїх колег, які зіркові дружби переросли у кумівство та хто з артистів має найбільше таких зв’язків.

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