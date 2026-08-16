Трамп розлютив ключових союзників: країни Перської затоки замислилися над відмовою від баз США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Серед союзників Сполучених Штатів у Перській затоці посилюється невдоволення адміністрацією Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначає видання, протягом останніх тижнів Трамп неодноразово погрожував Ірану, однак згодом відмовлявся від жорстких заяв, пояснюючи це прогресом у переговорному процесі.

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За словами джерел, після кількох місяців конфлікту та атак з боку Ірану і його союзників уряди Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та Бахрейну нині об’єднує невдоволення політикою адміністрації Трампа.

Деякі з цих країн уже почали обговорювати, наскільки доцільно й надалі розміщувати великі американські військові об’єкти на своїй території.

«Трамп почав цю війну, і ми розплачуємося за це», — сказав один із чиновників Перської затоки. За його словами, рівень невдоволення Сполученими Штатами досяг свого піку.

Водночас країни Перської затоки продовжують розглядати Вашингтон як важливого партнера у сфері безпеки та одного з головних постачальників озброєння.

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Крім того, у Катарі та Бахрейні розташовані великі американські військові бази. Однак невдоволення політикою Вашингтона змушує деякі держави шукати альтернативні варіанти у сфері безпеки.

За словами високопоставленого європейського чиновника, угода про взаємну оборону, яку минулого тижня підписали Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан, стала «сигналом для США».

«Угода показує, що три могутні мусульманські держави „намагаються диверсифікувати свої партнерства у світлі безпеки та оборони. У їхньому явленні, США недостатньо“, — сказав чиновник, який регулярно контактує з лідерами країн Перської затоки.

Водночас представник Білого дому заявив The Washington Post, що Трамп має «прекрасні стосунки з усіма нашими партнерами з країн Перської затоки».

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«Сполучені Штати підтримують регулярний контакт із усіма нашими регіональними союзниками ще до початку операції „Епічна лють“. У результаті терористичних дій Іран опинився у більшій ізоляції, ніж будь-коли раніше», — сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив про намір оголосити Ормузьку протоку «територією Сполучених Штатів» після завершення війни з Іраном.

Ми раніше інформували, що Тегеран висунув нові доволі суворі умови для відновлення судноплавства Ормузькою протокою.

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