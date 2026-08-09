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Війна з Іраном загнала США в глухий кут: головний генерал Трампа різко закликав шукати вихід — CNN
Деякі американські високопосадовці та топвійськові вважають, що війна Трампа проти Ірану опинилася у глухому куті.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн приватно дав зрозуміти високопоставленим радникам Трампа, що США потрібно знайти вихід з війни з Іраном, бо військові можливості країни залишаються обмеженими.
Про це повідомили джерела, які знайомі з цим питанням, для CNN.
Як розповіли інсайдери, Кейн вважає, що військові варіанти ескалації конфлікту, які розглядаються, можуть мати зворотний ефект, а лише за допомогою авіації навряд чи вдасться досягти цілей Трампа.
За інформацією співрозмовників, Кейн не єдиний, хто вважає, що війна опинилася у глухому куті. Очільник американського Генштабу обговорив занепокоєння щодо військових варіантів ескалації конфлікту та порушив питання пошуку виходу з війни з іншими ключовими посадовцями, зокрема із директором ЦРУ Джоном Реткліффом, державним секретарем Марком Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, повідомили два джерела.
Видання надіслало запит до Генштабу США. Там заявили, що вони не обговорюють конфіденційні зустрічі Кейна.
«Ми не обговорюємо конфіденційні розмови голови Генштабу із державним секретарем чи іншими високопосадовцями, а також не коментуємо анонімні, мотивовані порядком денним характеристики цих розмов джерелами, які не були до них причетні», — сказано у тексті заяви.
Війна США в Ірані — останні новини
Нагадаємо, за даними The Washington Post, США спустошили свої склади озброєння через війну в Ірані. Пентагон просить оборонну промисловість швидко збільшити виробництво та постачання зброї.
Тим часом переговори про розблокування Ормузької протоки опинилися під загрозою зриву. Тегеран вимагає від США змінити політику. Поки тривають перемовини, Об’єднані Арабські Емірати заявили про черговий ракетний удар по своєму цивільному судну з боку Ірану.