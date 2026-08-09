Фото в наручниках, видалений чат і версія про СЗЧ: скандал довкола затримання «організатора» протестів за Федорова

«Організатор» чи втікач у СЗЧ: новий поворот у справі затриманого активіста «Павука» / © Threads

Реклама

У поліції Києва відреагували на затримання і нібито мобілізацію Віталія Камки (псевдонім «Павук») — одного з організаторів мітингів проти відставки ексміністра оборони Михайла Федорова.

Деталі справи розповіла речниця поліції Києва Анна Страшко у коментарі hromadske.

Реклама

У поліції підтвердили, що Віталій насправді перебував у СЗЧ. Водночас, правоохоронці спростовують заяви про вилучення його телефона чи застосування сили.

Реклама

За словами речниці, інцидент стався 7 серпня в Подільському районі. Правоохоронці зупинили Камку через порушення правил дорожнього руху — він їхав на мотоциклі тротуаром.

«Перевіряли документи й з’ясувалось, що він мав статус військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину. Під час спілкування він погодився прибути до Військової служби правопорядку. Він прибув, його передали до ВСП», — розповіла вона.

Страшко запевняє, що поліцейські не застосовували до затриманого сили.

«Ніхто не відбирав у нього телефон, як ідеться в деяких дописах, нічого такого не було», — наголосила речниця київської поліції.

Реклама

Чи дійсно Камка був організатором протестів

Військовий Сергій Гнезділов, відомий тим, що вчинив публічне СЗЧ для привернення уваги до термінів служби війскових, а потім повернувся назад до війська, і доволі скептично висловлюється на адресу влади, тим не менш висловив сумнів, що Камка має відношення до організації мітингів.

«Ця історія дуже дурно пахне, хотів ще вчора про неї написати. Затримано Павука Віталія, який стверджує, що координував протести за Федорова, і якого репресували, затримавши і доставивши в ТЦК. Звичайно ж, я скинув цю новину, які поширили деякі медіа координаторам протестів. Вони вперше чують про Павука Віталія», — пише Гнезділов.

За його даними, цей військовий рік тому пішов в СЗЧ з навчального центру.

«Тож, що зараз ми маємо: людину, про яку ніхто з організаторів не чув, і яка можливо в СЗЧ понад рік. Людина вопить про репресії і це із задоволенням публікують медіа, не надавши жодного коментаря від правоохоронних органів чи правозахисників», — зазначив Гнезділов.

Реклама

Затримання адміністратора чату про протести

Нагадаємо, вчора, 8 серпня, Центр прав людини ZMINA повідомив, що Віталій Камка був затриманий поліцією, після чого його ресурс був видалений з Telegram.

У коментарі ZMINA затримання підтвердив учасник протестів Сергій Мотренко, який підтримував зв’язок із Камкою.

За його словами, у соцмережах Камка використовує псевдонім Віталій Павук. Він адміністрував телеграм-чат «Протест», в якому було близько 770 учасників і який використовували для координації людей, які регулярно долучалися до протестів.

За словами учасників чату, 7 серпня у чаті «Протест» з’явилось повідомлення від імені Павука такого змісту:

«Ніч була без сну. Був час порозмірковувати. Вчиняємо не вірно. Своє рішення я прийняв. Служитиму державі в ЗСУ! Тримаємо один стрій! Україна понад усе!»

Згодом у «Зміні» уточнили, що повідомлення чат було видалено з мережі.

Водночас Камка стверджував, що сам цього повідомлення не писав і чат не видаляв. Про це він, зокрема, заявив у відповідь на повідомлення іншого учасника протесту.

Згодом у себе у соцмережах Instagram та Threads Камка публікував відео та фото себе у наручниках. Він стверджував, що у Білоцерківському зональному відділі Військової служби правопорядку його пристебнули наручниками до ліжка.

Раніше Михайло Федоров висловився про протести після своєї відставки.

Новини партнерів