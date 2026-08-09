Країна-бензоколонка без пального: в Росії водії годинами стоять в чергах на АЗС

АЗС / © Associated Press

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У російському Єльці Липецької області утворилася велика черга біля автозаправної станції «Роснефти». Повідомляють, що з пальним дуже складна ситуація.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, посилаючись на місцевих жителів.

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За словами одного з очевидців, на інших АЗС у місті пального нібито немає, тому водії змушені їхати до заправки «Роснефти».

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Ситуація з дефіцитом пального в регіоні виникла на тлі перебоїв із постачаннями. Водночас раніше губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявляв, що ситуація на АЗС нібито покращилася, а поставки стали стабільнішими, через що черги скоротилися.

Російська влада також скасувала обмеження, за якими автомобілі могли заправлятися залежно від парності чи непарності номерних знаків.

Нові кадри з Єльця свідчать, що проблема з доступністю пального, принаймні на окремих АЗС, може залишатися актуальною.

Нагадаємо, у Росії поглиблюється дефіцит пального. Особливо складна ситуація, за словами економіста Олега Пендзина, спостерігається у віддалених регіонах країни. РФ намагається компенсувати нестачу імпортом нафтопродуктів із Білорусі, Казахстану та Індії, однак проблеми з логістикою ускладнюють постачання. Водночас Москва та Центральний федеральний округ отримують пальне у пріоритетному порядку, тоді як в інших регіонах його може не вистачати навіть для екстрених служб. Економіст вважає, що віддалені регіони РФ уже опинилися у стані паливного колапсу.

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