На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації: перелік населених пунктів

Евакуація з прифронтовий територій. Фото ілюстративне / © Рівненська обласна державна адміністрація

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На Херсонщині збільшують кількість населених пунктів для обов’язкової евакуації населення.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону.

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На засіданні розглянули безпекову ситуацію в Борозенській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, географія яких значно розширилися.

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У зв’язку із загрозою для життя цивільних ухвалено рішення додати до переліку територій обов’язкової евакуації ще два села:

Краснопільське;

Чарівне.

Також тут діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми.

Окремо на засіданні розглянули питання безпекової ситуації, пов’язаної з посиленням з боку ворога дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Підсумки мобілізації та робота ВЛК

Попри постійний дроновий терор і обстріли, на Херсонщині триває мобілізація.

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Тому регіональна влада та військові проаналізували темпи мобілізації та роботу ВЛК у регіоні протягом липня та завдання на серпень. Заслухали представників обласного ТЦК та СП, Нацполіції та Департаменту здоров’я, аби узгодити подальші дії.

Ранше повідомлялося, що російські окупаційні війська планують посилити атаки безпілотниками по автомобілях у Херсонській області.

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