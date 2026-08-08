Окупанти полюватимуть на автомобілі дронами: в одній з областей повідомили про загрозу

Ворожий FPV-дрон / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Російські окупаційні війська планують посилити атаки безпілотниками по транспортних засобах у Херсонській області, особливо на автомобілі, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, Сили оборони отримали оперативну інформацію про підготовку росіянами так званого «вільного полювання» на автотранспорт із використанням БпЛА, зокрема дронів на оптоволоконному керуванні. Для цього окупанти, як зазначив Прокудін, збільшили кількість дронових розрахунків у регіоні.

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«Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони», — наголосив начальник ОВА.

Водночас, за словами Прокудіна, небезпека зростає і для цивільного автотранспорту. Російські війська можуть завдавати ударів у місцях значного скупчення автомобілів, зокрема поблизу супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.

«Найближчими тижнями закликаю бути максимально пильними», — закликав Прокудін.

Раніше очільник Херсонської ОВА повідомляв, що на території області російські військові нарощують кількість дронових підрозділів та випробовують нові технології.

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Нагадаємо, нещодавно у Херсоні російські окупанти влаштували чергове полювання на мирного мешканця за допомогою FPV-дрона. Постраждалий чоловік дивом вижив після атаки.

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