«Український Бекхем» Валерій Харчишин перевірив, що буде, якщо полити помідори спіруліною

Валерій Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка», Валерій Харчишин показав у своєму Instagram, як уже виросли помідори, які він посадив на початку літа — рослини помітно підросли, і на них уже з’явилися перші плоди.

У новому відео він вирішив перевірити відомий лайфгак городників і полити помідори спіруліною. «Пийте спірулінку, пийте, маленькі», — звертається Харчишин до помідорів.

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«А ви поливали помідори спіруліною? Які плюси/мінуси, підводне каміння, користь/шкода? Сподіваюся, до врожаю доживуть», — так підписав Валерій відео.

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А також перевірив, скільки зав’язалося огірків.

У коментарях під публікацією підписники музиканта написали йому, що їм цікаво спостерігати за таким «серіалом»: «Десь заплакав один немолодий Бекхем, бо не має такого светра», «Це мій улюблений серіал цього літа», «Бекхем вже підписався на вас?», «Ну, по-перше, у вас шикарні ноги, по-друге — кофта!»

І, звісно, не пропустили нагоди порівняти його з британською футбольною легендою Девідом Бекхемом, який останніми роками захопився садівництвом і регулярно демонструє у соцмережах свій город, урожай та знаменитих курей. Тож Харчишина цілком можна назвати «українським Бекхемом» — щоправда, поки що замість курей і великого господарства у нього головний герой сезону — помідори.

Нагадаємо, що раніше Девід Бекхем показав свою пасіку.

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