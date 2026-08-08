Мільйони років життя під льодом: учені розкрили таємницю Кривавих водоспадів

Кривавий водоспад в Антарктиді / © LOST iN City Guides в Instagram

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Дослідники Кривавого водоспаду в Антарктиді виявили під льодовиком Тейлора активну спільноту мікроорганізмів, яка може зберігати сліди давньої морської екосистеми, ізольованої від зовнішнього світу протягом мільйонів років.

Про результати дослідження пише видання The Daily Galaxy.

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Криваві водоспади є одним із найзагадковіших природних явищ Антарктиди. Червона вода, що витікає з-під льодовика до озера Бонні, привернула увагу вчених ще після відкриття геологом Томасом Гріффітом Тейлором під час експедиції 1911 року. Згодом стало відомо, що незвичайний колір потоку пов’язаний із багатою на залізо водою.

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Живі свідки давнього минулого

Нове дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, зосередилося на мікроскопічних еукаріотах — організмах зі складнішими клітинами, серед яких мікроводорості та інші одноклітинні форми життя.

Команда під керівництвом мікробіологині Анджели Зумпліс із Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проаналізувала 167 зразків, зібраних у районі Кривавих водоспадів, Сухих долин Мак-Мердо та прилеглих морських територій. Вчені досліджували воду, осади, лід і мул, використовуючи екологічну РНК, щоб визначити не лише наявність організмів, а й їхню активність.

За словами Зумпліс, молекулярні ознаки виявлених організмів продемонстрували «напрочуд сильний морський сигнал». Це може свідчити про те, що під льодовиком збереглися сліди давнього зв’язку між Антарктидою та океаном.

Мільйони років ізоляції

Серед знайдених організмів були діатомові водорості, динофлагеляти, гаптофіти та війчасті, які зазвичай асоціюються з морськими екосистемами. Водночас дослідники не знайшли переконливих ознак того, що ці організми нещодавно були занесені до району вітром із узбережжя.

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Навпаки, результати вказують на існування локальної спільноти, яка тривалий час залишалася ізольованою від інших популяцій. Деякі виявлені організми також мають генетичні відмінності від сучасних родичів.

На думку науковців, вони можуть бути нащадками морської екосистеми, яка опинилася в пастці після того, як давня морська вода потрапила в цей регіон ще до формування сучасного антарктичного льодового щита.

Підземний розсіл став природним укриттям

Дослідники припускають, що солона вода під льодовиком могла залишатися рідкою навіть у періоди значного похолодання. Це створило своєрідне підземне укриття, де окремі мікроорганізми змогли пережити надзвичайно несприятливі умови.

Частина організмів могла пристосуватися до високої концентрації солі, тоді як інші, ймовірно, переживали тривалі періоди неактивності. При цьому аналіз показав ознаки того, що частина мікроорганізмів і нині реагує на зміни температури, солоність та незвичайний хімічний склад середовища.

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Професор Ендрю Аллен наголосив, що результати свідчать саме про «стійке виживання, а не просто на перенесення» організмів до цього району.

Відкриття може мати значення далеко за межами дослідження Кривавих водоспадів. За словами науковців, ця ізольована екосистема фактично є своєрідним біологічним вікном у минуле Антарктиди, яке дозволяє досліджувати не лише стародавні умови довкілля, а й те, як живі організми пристосовуються до екстремальних змін.

Автори дослідження вважають район Кривавих водоспадів унікальним природним притулком давніх еволюційних ліній. Його подальше вивчення може допомогти зрозуміти, як реліктові екосистеми переживали минулі кліматичні зміни та наскільки вразливими можуть бути полярні регіони в майбутньому.

Нагадаємо, поява відокремлених прісних лагун та опріснілих прибережних ділянок Мертвого моря, де несподівано завирувало життя, викликала неабиякий резонанс серед науковців і вірян. Релігійні спільноти вбачають у цьому здійснення стародавніх пророцтв про кінець світу.

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