Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли нас переслідуватимуть конфлікти

Петунії

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Щоб не стати їхнім активним учасником, потрібно максимально утримуватися від суперечок — особливо з близькими людьми, які у вихідні опиняться, як то кажуть, під рукою.

Вже наступного дня бажання сваритися піде на спад, але наслідки суперечок цього дня ще довго даватимуть про себе знати.

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Овен

Цей день підходить для повноцінного відпочинку лише за умови, що він буде максимально активним: безцільне лежання на дивані вдома або в гамаку на дачі не принесе користі ані здоров’ю, ані настрою.

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Телець

Цього дня, де б ви не були й чим би не займалися, не варто виділятися з натовпу: привертати до себе увагу оточення небажано, інакше ви можете опинитися під ударом насамперед.

Близнята

Протягом дня важливо зосередитися на одній-єдиній справі, навіть якщо вона стосуватиметься розв’язання господарських питань: розпорошуючи свої сили одразу на кілька напрямів, нічого не вдасться зробити.

Рак

Енергію, яка переповнюватиме представників вашого знака від самого ранку, тим не менш, потрібно економити: вона може зникнути так само швидко, як і з’явилася, так що її не вистачить навіть на найпростіші дії.

Лев

Сьогодні краще утриматися від будь-яких — навіть недалеких і коротких — поїздок: надто велика ймовірність виникнення непередбачених ситуацій, які ускладнять як саму подорож, так і досягнення її мети.

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Діва

День, коли не варто ухвалювати серйозні рішення, незалежно від того, якої сфери життя — ділової чи особистої — вони стосуються: зважити всі аргументи «за» і «проти» однаково не вдасться, а отже, прикра помилка неминуча.

Терези

Потрібно максимально обмежити спілкування з коханою людиною, навіть якщо ви перебуваєте в безпосередній близькості один від одного, інакше сварка, що спалахнула через дрібницю, може надовго зіпсувати стосунки.

Скорпіон

Не варто реагувати на двозначні та ризиковані жарти, які ви цього дня можете почути від оточення, це не більше ніж провокації, розраховані на вашу емоційну реакцію — не піддавайтеся на них.

Стрілець

Цей день — і в цьому сенсі він ідеально підходить для вихідного — бажано присвятити домашнім справам, на які не вистачає часу у будні: сьогодні з ними вдасться впоратися не тільки легко й успішно, а й максимально швидко.

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Козоріг

Представників вашого ощадливого знака цього дня може охопити непереборна тяга до марнотратства, через яку можна придбати безліч непотрібних речей — варто добре обміркувати кожен закуп.

Водолій

Навіть якщо ви давно планували на сьогодні якийсь важливий захід, зірки радять відмовитися від нього: безліч перешкод, які абсолютно несподівано виникнуть на шляху, зіпсують усю справу.

Риби

Не варто болісно реагувати на нетактовні висловлювання родичів, які завітали в гості — найімовірніше, вони прозвучать без злого наміру, просто люди не прагнутимуть задуматися над тим, що вони, власне, сказали.

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