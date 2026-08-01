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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 серпня: кого та як вітати з іменинами

7 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 7 серпня

Який день ангела 7 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 серпня

7 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Афанасія, Василя, Дмитра, Івана, Михайла, Олександра, Олексія, Петра.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві яскравий, позитивний. В дорослому віці стає схильним до творчості.

Афанасій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертний». В дитинстві спокійний, врівноважений. В дорослому віці стає не злопам’ятним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві тихий, добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві стриманий, терплячий. В дорослому віці стає життєлюбним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, справедливий. В дорослому віці стає щирим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві комунікабельний, сміливий. В дорослому віці стає чесним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві наполегливий, енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає вольовим.

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 7 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, дарує мир, здоров’я, щастя та оберігає від усього лихого.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю світла в душі, радості в серці, здійснення мрій і Божої благодаті на кожен день.

***

З іменинами! Нехай ангел-охоронець веде тебе дорогою добра, дарує сили, натхнення та впевненість у собі.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди панують любов, гармонія, удача й душевний спокій.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щасливих моментів, щирих людей поруч і Божого благословення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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