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День ангела 1 серпня: кого та як вітати з іменинами
1 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 1 серпня
1 серпня 2026 року привітайте з іменинами Дмитра, Леонтія, Олександра, Тимофія, Федора, Софію.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві спокійний, надійний. В дорослому віці стає імпульсивним, активним.
Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві вольовий, відповідальний. В дорослому віці стає життєрадісним, позитивним.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає рішучим, працьовитим.
Тимофій — давньогрецьке походження, означає «прославляє Бога». В дитинстві врівноважений, замкнутий. В дорослому віці стає вірним, надійним.
Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, жіночний. В дорослому віці стає впевненим у собі, щирим.
Софія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «мудрість». В дитинстві витривала, наполеглива. В дорослому віці стає активною і цілеспрямованою.
День ангела 1 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів, дарує здоров’я, щастя та душевний спокій.
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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, добром, щирими посмішками та приємними подіями. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає тебе.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел дарує сили, натхнення, удачу та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.
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З Днем ангела! Бажаю миру в серці, тепла в душі, любові в житті та Божого благословення на кожен день.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі моменти, а небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом і захищає від усього лихого.