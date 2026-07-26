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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики
Повітряні сили попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.
За інформацією моніторингових каналів, існує загроза запусків балістики з району російського Брянська. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів регіонів, де оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів.
Станом на 00:22 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Існує загроза повторних пусків. Не залишайте безпечних місць до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги.
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