У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

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У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

За інформацією моніторингових каналів, існує загроза запусків балістики з району російського Брянська. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів регіонів, де оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів.

Станом на 00:22 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

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Існує загроза повторних пусків. Не залишайте безпечних місць до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги.

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