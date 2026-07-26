ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Повітряні сили попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Сирена

Сирена / © ТСН.ua

У ніч проти 26 липня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичними ракетами.

За інформацією моніторингових каналів, існує загроза запусків балістики з району російського Брянська. Повітряні сили ЗСУ закликали жителів регіонів, де оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів.

Станом на 00:22 сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Існує загроза повторних пусків. Не залишайте безпечних місць до офіційного сигналу відбою повітряної тривоги.

Тим часом у Києві пролунала серія вибухів: чим вдарили по столиці

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie