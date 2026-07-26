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- Укрaїнa
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У Криму пролунали вибухи та стрілянина: повідомляють про атаку безпілотників
У тимчасово окупованому Криму вночі було неспокійно — гучні звуки чули у Чорноморському та Феодосії.
У селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух. Після цього місцеві жителі також чули стрілянину.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на своїх підписників.
Крім того, безпілотники зафіксували над Феодосією. У районі міста працювали мобільні вогневі групи російських окупантів — було чути інтенсивну стрілянину.
Інформації про можливі ураження, руйнування або постраждалих наразі немає. Російська окупаційна влада події поки офіційно не коментувала.
Удари по Криму — останні новини
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.
До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.