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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
70
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У Криму пролунали вибухи та стрілянина: повідомляють про атаку безпілотників

У тимчасово окупованому Криму вночі було неспокійно — гучні звуки чули у Чорноморському та Феодосії.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Крим

Крим

У селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму пролунав потужний вибух. Після цього місцеві жителі також чули стрілянину.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на своїх підписників.

Крім того, безпілотники зафіксували над Феодосією. У районі міста працювали мобільні вогневі групи російських окупантів — було чути інтенсивну стрілянину.

Інформації про можливі ураження, руйнування або постраждалих наразі немає. Російська окупаційна влада події поки офіційно не коментувала.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.

До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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