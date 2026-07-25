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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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300
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Хотіли обійти дефіцит бензину і несподівано допомогли ЗСУ: деталі спецоперації в Криму

Замість доступу до заправки гроші покупців пішли на закупівлю пікапів для FPV-підрозділу 110-ї ОМБр ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дефіцит бензину в Криму

Дефіцит бензину в Криму

Жителі тимчасово окупованого Криму, які намагалися обійти паливні обмеження, мимоволі профінансували збір коштів для Збройних сил України.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

За інформацією InformNapalm, після збою системи QR-кодів для заправки на кримських автозаправних станціях у Мережі почали продавати фальшиві QR-коди, які нібито дозволяли отримати бензин в обхід запроваджених обмежень.

Охочих придбати дефіцитне пальне виявилося чимало. Втім, замість доступу до заправки гроші покупців, як стверджують у розвідувальній спільноті, були спрямовані на збір коштів для закупівлі пікапів для FPV-підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Таким чином, спроба обійти паливні обмеження завершилася для частини жителів окупованого півострова несподіваним результатом — вони фактично профінансували допомогу українським військовим, хоча дізналися про це вже після переказу коштів.

Користувач мережі Х із ніком UAVoyager уточнив, що ця операція була проведена Службою безпеки України. Водночас офіційного підтвердження або коментаря від СБУ щодо цієї інформації наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

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Дата публікації
Кількість переглядів
300
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