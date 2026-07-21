Шлях для втечі: Мадяр розкрив хитрий план вигнання росіян із Криму

ЗСУ не заважатимуть росіянам тікати з Криму збудованим ними мостом

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Сили оборони України розпочали масштабну операцію з ізоляції тимчасово окупованого Криму. Вони систематично знищують ворожу логістику та залишають шляхи для відступу цивільним росіянам. Завдяки точковим ударам по енергетичних вузлах і танкерах з пальним російська військова машина на півострові поступово втрачає свою дієздатність.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) в інтерв’ю британському журналісту Каолану Робертсону.

Пастка для окупантів без єдиного пострілу

Роберт Бровді пояснив, що сьогодні півострів зовсім не є самодостатнім регіоном з погляду забезпечення життєво необхідними ресурсами. За його словами, туди заїхав майже мільйон мігрантів із Росії, залишилася величезна кількість колаборантів, а також базується гігантська військова інфраструктура Путіна.

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«Усі вони потребують живлення. І відповідно ми закриваємо зараз шляхи доступу, але не шляхи виходу. Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви помітили», — констатував він.

«Мадяр» підкреслив, що таким хитрим способом Україна створює абсолютно нестерпні умови для перебування ворога без необхідності проводити криваву сухопутну операцію та ризикувати життями наших бійців.

«Але ми не заважатимемо, нехай виходять. Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини», — наголосив командувач СБС.

Тотальний блекаут і спалені танкери

Щоб остаточно задушити військову логістику росіян, Сили оборони цілеспрямовано б’ють по головних енерговузлах Криму, адже без стабільного струму ворожа армія просто завмре. Не менше уваги українські захисники приділяють і російському пальному, запаси якого на півострові тануть на очах після кожної нашої атаки.

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«Ми опікуємося їхнім пальним, адже без нього практично нічого не відбувається», — підкреслив Роберт Бровді.

«Мадяр» навів вражальну статистику, зазначивши, що лише за 72 години на підході до Криму було успішно спалено 21 танкер з пальним, і цей процес триватиме далі. Водночас він перепросив у проукраїнських кримчан за вимушені блекаути та закликав їх трохи потерпіти до успішного закінчення операції.

Знищення поромної переправи

Варто нагадати, що напередодні українські дрони вже завдали нищівного удару по Керченській поромній переправі, яка забезпечувала постачання окупаційних військ між материковою Росією і Кримом. Внаслідок двотижневої блискучої операції «МоЛоЧКа» Сили безпілотних систем вивели з ладу близько 75 відсотків її загальної спроможності.

До початку цих атак логістику ворога обслуговували чотири основні пороми та одне резервне судно, яке зараз лежить знищене в порту Камиш-Бурун. З решти плавзасобів один паром окупанти вивели з експлуатації, а ще два повністю втратили можливість самостійно пересуватися і тепер працюють винятково як звичайні баржі.

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