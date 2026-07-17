Керч розірвали потужні вибухи, на залізниці і нафтобазі вирують пожежі (відео)

У Керчі після них спалахнули пожежі в районі залізничної станції / © Associated Press

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У ніч проти п’ятниці, 17 липня, у районі залізничної станції «Керч» після атаки БпЛА зафіксували кілька осередків пожеж.

Про це повідомляє Telegram-канал Крымский ветер.

За даними моніторингової групи Telegram-каналу, внаслідок атаки могли горіти складські приміщення, а також, імовірно, територія нафтобази «Керч» і залізничні ешелони, що перебували на коліях.

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Крім того, поруч із місцем пожежі розташована електропідстанція Керченська 110/35/6 кВ, на якій також могла спалахнути пожежа.

Близько 01:00 місцеві жителі повідомляли про потужний вибух і пожежу неподалік залізничного вокзалу Керчі.

Ще одну пожежу, за даними Telegram-каналу, супутники зафіксували західніше Коктебеля, в районі електропідстанції ПС 110/35/6 кВ Коктебель та насосної станції.

Нагадаємо, українські військові розгорнули масштабну кампанію зі створення логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму — на суходолі, у Чорному морі та в повітряному просторі. Зокрема, у ніч проти 7 липня українські бійці уразили вісім танкерів «тіньового флоту» та пором у Азовському морі. Також були атаковані підстанції, залізничні мости та позиції ППО. Це призвело до масових відключень електроенергії в Криму та на півдні.

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Дата публікації 07:09, 17.07.26 Кількість переглядів 5 У Керчі всю ніч лунали вибухи через атаку дронів - відео

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