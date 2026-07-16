Окупований Крим всю ніч здригається від вибухів: фіксуються перебої зі світлом

Вмбухи в Криму / © Associated Press

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У ніч проти 16 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Про це інформує Telegram-канал Крымський вітер.

За його даними, вибухи та роботу російської ППО чули в Сімферополі, Керчі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

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Також повідомляється, що на тлі атаки окупанти тимчасово перекрили рух Кримським мостом.

Крім того, за попередньою інформацією, безпілотники могли атакувати електропідстанцію ПС 220 кВ «Бахчисарай». Водночас, як зазначає Telegram-канал, перебоїв з електропостачанням у цьому районі не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі.

Ми раніше інформували, що після атаки дронів у Криму почався енергетичний хаос, без світла залишилися цілі райони.

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