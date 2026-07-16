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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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30
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Окупований Крим всю ніч здригається від вибухів: фіксуються перебої зі світлом

На тлі атаки окупанти тимчасово перекрили рух Кримським мостом.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Вмбухи в Криму

Вмбухи в Криму / © Associated Press

У ніч проти 16 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників.

Про це інформує Telegram-канал Крымський вітер.

За його даними, вибухи та роботу російської ППО чули в Сімферополі, Керчі, Бахчисарайському районі та Феодосії.

Також повідомляється, що на тлі атаки окупанти тимчасово перекрили рух Кримським мостом.

Крім того, за попередньою інформацією, безпілотники могли атакувати електропідстанцію ПС 220 кВ «Бахчисарай». Водночас, як зазначає Telegram-канал, перебоїв з електропостачанням у цьому районі не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій повідомили про ураження Балаклавської ТЕС в окупованому Севастополі.

Ми раніше інформували, що після атаки дронів у Криму почався енергетичний хаос, без світла залишилися цілі райони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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