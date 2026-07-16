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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 16 липня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Леопард

Леопард / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна братися за роботу над будь-якими робочими проєктами, але краще, якщо ми приурочимо їх до другої половини дня.

Символ дня: Леопард перед стрибком.

Стихія дня: Дерево .

Щасливе число дня: 3 .

Щасливі кольори дня: бурштиновий, медовий, жовтий.

Щасливі камені дня: рубін , «золотий пісок».

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому дуже важливо одразу ж розпочати лікування.

Харчування протягом дня: слід відмовитися від м’яса, замінивши його овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитися — вона все одно не допоможе змінити образ.

Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай фруктів, що дозріли до цього часу, — як для зберігання, так і для негайного вживання.

Магія та містика дня: цей день сприятливий для збору трав, які можна буде використовувати в магічних ритуалах.

Денні сни: сни цієї ночі рідко збуваються, тому не варто шукати в них особливого сенсу.

Табу дня: під забороною — агресія, навіть якщо вона є відповіддю на чужу ворожість.

Цитата дня: «Кохання таке коротке, а спроби забути його такі тривалі» (Пабло Неруда).

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Дата публікації
Кількість переглядів
287
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