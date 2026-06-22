Календар стрижок, краси та здоров’я на липень 2026 року / © Associated Press

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Періоди напруженості змінюються моментами прояснення, і до кінця місяця все сходиться в одну точку, де стає зрозуміліше, куди рухається загальний сюжет, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Щоб доглядати за своїм тілом, а також під час стрижки та фарбування волосся, слід бути обережними. Насамперед, до 23 липня триває ретроградний Меркурій, тож будь-які нові техніки, майстри чи процедури краще відкласти. Усе, що ви робите в першій половині місяця, має бути звичним, перевіреним, безпечним. Але від 13 липня, коли починається новий цикл Меркурія, простір поступово відкривається, і можна дозволити собі більше сміливості.

Липень починається з м’якого уповільнення: 1 липня Місяць без курсу від 13:51 до 21:33 за київським часом, і це час, коли організм краще реагує на відпочинок, ніж на втручання. У такі години добре підходять легкі процедури, масажі, SPA, але не стрижки та не фарбування.

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2 та 3 липня Марс утворює кон’юнкцію з Ураном у Близнятах — це дні несподіваних подій, напружені та динамічні. Місяць без курсу 3 липня від 19:27 до 8:30 4 липня, і це підсилює відчуття нестабільності. У такі моменти краще не змінювати образ, не експериментувати з кольором, не пробувати нові техніки. Тіло реагує непередбачувано, а результат може виявитися непередбачуваним.

4 та 5 липня формується «бісекстиль» — м’яка конфігурація, яка приносить ясність після бурхливих перших днів. Але 4 липня до 8:30 Місяць без курсу, і цей час краще провести спокійно, без косметологічних процедур. Після 8:30 енергія стає рівномірнішою, і можна повертатися до звичних процедур: догляд за шкірою, акуратні стрижки «як завжди», масажі для розслаблення.

6 липня — день, коли потік переривається. Сонце входить у квадратуру з Сатурном, а Місяць без курсу від 7:21 до 17:07 робить цей день особливо непридатним для будь-яких процедур, пов’язаних із болем, глибиною або зміною зовнішності. Це час, коли тіло немов ставить стіну. Краще відпочивати, відновлюватися, пити воду, робити м’які процедури.

7 липня розпочинається тривалий період гармонії вищих планет, але 8 липня Місяць перебуває у стані без курсу від 20:42 до 22:31, і цей короткий проміжок часу знову вимагає м’якості.

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9 липня Венера входить у знак Діви — і увага переключається на деталі. Це чудовий час для догляду за шкірою, очищення та процедур, спрямованих на досягнення високої якості. Але до 13 липня діє правило ретроградного Меркурія: тільки те, що ви вже пробували!

10 липня Місяць без курсу від 12:13 до 0:41 наступного дня — тривалий період, коли будь-які дії краще відкласти. 12 липня Місяць без курсу від 0:11 до 0:46 13 липня — коротка пауза перед важливим моментом.

13 липня розпочинається новий цикл Меркурія — і це переламний момент місяця. Від цього дня можна сміливіше планувати оновлення, але все ж краще дочекатися виходу Меркурія з ретроградної фази 23 липня, якщо йдеться про радикальні зміни.

14 липня — молодик у Раку, тому важливо формулювати наміри, а не змінювати свій образ.Місяць без курсу від 11:43 до 0:35 15 липня, і це робить день молодика часом внутрішнього налаштування, але не зовнішніх втручань.

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16 липня Місяць без курсу від 0:26 до 2:07 — коротка пауза, після якої енергія вирівнюється. 17 липня починається напружений період опозиції Юпітера і Плутона, який триватиме до 22 липня. У цей час організм реагує глибше, емоції посилюються, і будь-які косметологічні процедури краще робити максимально м’якими.

19 липня Місяць без курсу від 0:13 до 6:56 — ранок, який краще присвятити відпочинку. 21 липня Місяць без курсу від 13:05 до 15:34 — середина дня, коли краще не записуватися на процедури.

22 липня Місяць без курсу від 23:48 до 3:07 24 липня — нічне вікно, яке не впливає на денні плани, але забезпечує перехід до сприятливих днів.

23 липня — один із найвдаліших днів місяця. Венера у секстилі з Меркурієм, Меркурій виходить із ретроградної фази, і будь-які процедури стають безпечнішими. Можна змінювати образ, пробувати нові техніки, записуватися до нових майстрів. 24 липня — повторний секстиль, і це ще один чудовий день для краси.

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25 липня Марс вступає у напруженість із Венерою, і організм може реагувати чутливіше. Легкі доглядові процедури — так, агресивні процедури — ні. 26 липня Місяць без курсу від 16:58 до 15:44 наступного дня — тривалий період, коли краще уникати будь-яких втручань.

27 липня — день змін. Зміна осі Місячних вузлів та секстіль Сонця з Ураном створюють простір для оновлення образу. Якщо хочеться чогось нового — це гарний момент. 28 липня Місяць без курсу від 8:11 до 3:46 29 липня — довга пауза, коли краще не робити нічого серйозного.

29 липня — кульмінація місяця. Сонце з’єднується з Юпітером, і повний місяць у Водолії висвітлює теми свободи, сяйва, самовираження. Це день, коли будь-які процедури, пов’язані з блиском, об’ємом, легкістю, дають особливо хороший ефект.

30 липня Місяць без курсу від 23:27 до 14:14 31 липня — ще одна пауза, яка завершує місяць. Краще займатися лише тим, що не впливає на результат надовго: легкі доглядові процедури, розслаблюючі масажі, домашні ритуали, відновлення шкіри, спокійні процедури, які ви робили багато разів і впевнені в їхній передбачуваності.

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31 липня після 14:14 — ідеальний час, щоб завершити місяць звичними процедурами догляду та акуратними стрижками, коли хочеться просто привести себе до ладу без різких змін.

Липень складається з чергування активних і більш обережних періодів, і весь місяць вимагає уважного ставлення до свого тіла та вибору процедур. Ретроградний Меркурій до 23 липня диктує правило працювати лише з тим, що вже знайоме й перевірене, а години Місяця без курсу обмежують будь-які дії, які мають дати точний або довгостроковий результат. У такі проміжки краще переключатися на догляд, відновлення та розслаблення, залишаючи стрижки, фарбування, ін’єкції та нові техніки на більш стабільні дні.

Після 13 липня простір поступово стає вільнішим, і можна планувати оновлення, але по-справжньому комфортні умови для змін формуються після виходу Меркурія з ретроградної фази.

Кінець місяця дає змогу завершити липень спокійними процедурами, привести себе до ладу та підготуватися до більш активного серпня, коли рішення ухвалюються легше, а результат сприймається чіткіше.

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