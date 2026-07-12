Астрологічний прогноз на 12 липня

Якір / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: сьогодні варто прислухатися до того, що «скаже» нам внутрішній голос — у його «словах» можуть міститися важливі підказки щодо того, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

Символ дня: якір.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: синій, індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: малахіт, смарагд, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: ноги — стопи та гомілки.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, зазвичай не є небезпечними, однак ігнорувати їхні симптоми не варто.

Харчування дня: з раціону треба виключити картоплю, цитрусові та алкоголь.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна боротися з бур’янами та шкідниками.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються пророчими — вони збуваються через кілька днів.

Табу дня: потрібно уникати переохолодження організму — воно може стати причиною серйозного захворювання.

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Цитата дня: «Яка людина, така у неї мова» (Сократ).

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