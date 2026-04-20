- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 3 хв
Чемпіонат світу-2026 з футболу: розклад і результати всіх матчів
Дивіться календар і результати всіх поєдинків чемпіонату світу-2026 з футболу.
Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.
Це перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Всі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.
Далі заплановано плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
Збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).
До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків ЧС-2026 з футболу.
Чемпіонат світу-2026: розклад і результати матчів
Груповий етап
11 червня
Група А. 22:00. Мексика — ПАР
12 червня
Група А. 05:00. Республіка Корея — Чехія
Група B. 22:00. Канада — Боснія та Герцеговина
13 червня
Група D. 04:00. США — Парагвай
Група B. 22:00. Катар — Швейцарія
14 червня
Група C. 01:00. Бразилія — Марокко
Група C. 04:00. Гаїті — Шотландія
Група D. 07:00. Австралія — Туреччина
Група E. 20:00. Німеччина — Кюрасао
Група F. 23:00. Нідерланди — Японія
15 червня
Група E. 02:00. Кот-д'Івуар — Еквадор
Група F. 05:00. Швеція — Туніс
Група H. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде
Група G. 22:00. Бельгія — Єгипет
16 червня
Група H. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай
Група G. 04:00. Іран — Нова Зеландія
Група I. 22:00. Франція — Сенегал
17 червня
Група I. 01:00. Ірак — Норвегія
Група J. 04:00. Аргентина — Алжир
Група J. 07:00. Австрія — Йорданія
Група K. 20:00. Португалія — ДР Конго
Група L. 23:00. Англія — Хорватія
18 червня
Група L. 02:00. Гана — Панама
Група K. 05:00. Узбекистан — Колумбія
Група А. 19:00. Чехія — ПАР
Група B. 22:00. Швейцарія — Боснія та Герцеговина
19 червня
Група B. 01:00. Канада — Катар
Група А. 04:00. Мексика — Республіка Корея
Група D. 22:00. США — Австралія
20 червня
Група C. 01:00. Шотландія — Марокко
Група C. 03:30. Бразилія — Гаїті
Група D. 06:00. Туреччина — Парагвай
Група F. 20:00. Нідерланди — Швеція
Група E. 23:00. Німеччина — Кот-д'Івуар
21 червня
Група E. 03:00. Еквадор — Кюрасао
Група F. 07:00. Туніс — Японія
Група H. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія
Група G. 22:00. Бельгія — Іран
22 червня
Група H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде
Група G. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет
Група J. 20:00. Аргентина — Австрія
23 червня
Група I. 00:00. Франція — Ірак
Група I. 03:00. Норвегія — Сенегал
Група J. 06:00. Йорданія — Алжир
Група K. 20:00. Португалія — Узбекистан
Група L. 23:00. Англія — Гана
24 червня
Група L. 02:00. Панама — Хорватія
Група K. 05:00. Колумбія — ДР Конго
Група B. 22:00. Швейцарія — Канада
Група B. 22:00. Боснія та Герцеговина — Катар
25 червня
Група C. 01:00. Марокко — Гаїті
Група C. 01:00. Шотландія — Бразилія
Група А. 04:00. ПАР — Республіка Корея
Група А. 04:00. Чехія — Мексика
Група E. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Івуар
Група E. 23:00. Еквадор — Німеччина
26 червня
Група F. 02:00. Туніс — Нідерланди
Група F. 02:00. Японія — Швеція
Група D. 05:00. Туреччина — США
Група D. 05:00. Парагвай — Австралія
Група I. 22:00. Норвегія — Франція
Група I. 22:00. Сенегал — Ірак
27 червня
Група H. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія
Група H. 03:00. Уругвай — Іспанія
Група G. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія
Група G. 06:00. Єгипет — Іран
28 червня
Група L. 00:00. Панама — Англія
Група L. 00:00. Хорватія — Гана
Група K. 02:30. Колумбія — Португалія
Група K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан
Група J. 05:00. Алжир — Австрія
Група J. 05:00. Йорданія — Аргентина
Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу з футболу будуть зіграні у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.
Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.
Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.
Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.
Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме матчі ЧС-2026 з футболу.