ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
3 хв

Чемпіонат світу-2026 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Дивіться календар і результати всіх поєдинків чемпіонату світу-2026 з футболу.

Автор публікації
Максим Приходько
Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Це перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Всі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.

Далі заплановано плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків ЧС-2026 з футболу.

Чемпіонат світу-2026: розклад і результати матчів

Груповий етап

11 червня

Група А. 22:00. Мексика — ПАР

12 червня

Група А. 05:00. Республіка Корея — Чехія

Група B. 22:00. Канада — Боснія та Герцеговина

13 червня

Група D. 04:00. США — Парагвай

Група B. 22:00. Катар — Швейцарія

14 червня

Група C. 01:00. Бразилія — Марокко

Група C. 04:00. Гаїті — Шотландія

Група D. 07:00. Австралія — Туреччина

Група E. 20:00. Німеччина — Кюрасао

Група F. 23:00. Нідерланди — Японія

15 червня

Група E. 02:00. Кот-д'Івуар — Еквадор

Група F. 05:00. Швеція — Туніс

Група H. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде

Група G. 22:00. Бельгія — Єгипет

16 червня

Група H. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай

Група G. 04:00. Іран — Нова Зеландія

Група I. 22:00. Франція — Сенегал

17 червня

Група I. 01:00. Ірак — Норвегія

Група J. 04:00. Аргентина — Алжир

Група J. 07:00. Австрія — Йорданія

Група K. 20:00. Португалія — ДР Конго

Група L. 23:00. Англія — Хорватія

18 червня

Група L. 02:00. Гана — Панама

Група K. 05:00. Узбекистан — Колумбія

Група А. 19:00. Чехія — ПАР

Група B. 22:00. Швейцарія — Боснія та Герцеговина

19 червня

Група B. 01:00. Канада — Катар

Група А. 04:00. Мексика — Республіка Корея

Група D. 22:00. США — Австралія

20 червня

Група C. 01:00. Шотландія — Марокко

Група C. 03:30. Бразилія — Гаїті

Група D. 06:00. Туреччина — Парагвай

Група F. 20:00. Нідерланди — Швеція

Група E. 23:00. Німеччина — Кот-д'Івуар

21 червня

Група E. 03:00. Еквадор — Кюрасао

Група F. 07:00. Туніс — Японія

Група H. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія

Група G. 22:00. Бельгія — Іран

22 червня

Група H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде

Група G. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет

Група J. 20:00. Аргентина — Австрія

23 червня

Група I. 00:00. Франція — Ірак

Група I. 03:00. Норвегія — Сенегал

Група J. 06:00. Йорданія — Алжир

Група K. 20:00. Португалія — Узбекистан

Група L. 23:00. Англія — Гана

24 червня

Група L. 02:00. Панама — Хорватія

Група K. 05:00. Колумбія — ДР Конго

Група B. 22:00. Швейцарія — Канада

Група B. 22:00. Боснія та Герцеговина — Катар

25 червня

Група C. 01:00. Марокко — Гаїті

Група C. 01:00. Шотландія — Бразилія

Група А. 04:00. ПАР — Республіка Корея

Група А. 04:00. Чехія — Мексика

Група E. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Івуар

Група E. 23:00. Еквадор — Німеччина

26 червня

Група F. 02:00. Туніс — Нідерланди

Група F. 02:00. Японія — Швеція

Група D. 05:00. Туреччина — США

Група D. 05:00. Парагвай — Австралія

Група I. 22:00. Норвегія — Франція

Група I. 22:00. Сенегал — Ірак

27 червня

Група H. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія

Група H. 03:00. Уругвай — Іспанія

Група G. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія

Група G. 06:00. Єгипет — Іран

28 червня

Група L. 00:00. Панама — Англія

Група L. 00:00. Хорватія — Гана

Група K. 02:30. Колумбія — Португалія

Група K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан

Група J. 05:00. Алжир — Австрія

Група J. 05:00. Йорданія — Аргентина

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу з футболу будуть зіграні у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

Раніше стало відомо, хто в Україні транслюватиме матчі ЧС-2026 з футболу.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie