Чемпіонат світу-2026 з футболу: розклад і результати всіх матчів

Трофей чемпіонату світу з футболу / © Associated Press

Реклама

Від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбудеться фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Це перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Всі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По 2 найкращі команди з кожного квартету та 8 володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу.

Реклама

Далі заплановано плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти до фінального турніру ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору команда Сергія Реброва програла Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх поєдинків ЧС-2026 з футболу.

Чемпіонат світу-2026: розклад і результати матчів

Груповий етап

11 червня

Реклама

Група А. 22:00. Мексика — ПАР

12 червня

Група А. 05:00. Республіка Корея — Чехія

Група B. 22:00. Канада — Боснія та Герцеговина

Реклама

13 червня

Група D. 04:00. США — Парагвай

Група B. 22:00. Катар — Швейцарія

14 червня

Реклама

Група C. 01:00. Бразилія — Марокко

Група C. 04:00. Гаїті — Шотландія

Група D. 07:00. Австралія — Туреччина

Група E. 20:00. Німеччина — Кюрасао

Реклама

Група F. 23:00. Нідерланди — Японія

15 червня

Група E. 02:00. Кот-д'Івуар — Еквадор

Група F. 05:00. Швеція — Туніс

Реклама

Група H. 19:00. Іспанія — Кабо-Верде

Група G. 22:00. Бельгія — Єгипет

16 червня

Група H. 01:00. Саудівська Аравія — Уругвай

Реклама

Група G. 04:00. Іран — Нова Зеландія

Група I. 22:00. Франція — Сенегал

17 червня

Група I. 01:00. Ірак — Норвегія

Реклама

Група J. 04:00. Аргентина — Алжир

Група J. 07:00. Австрія — Йорданія

Група K. 20:00. Португалія — ДР Конго

Група L. 23:00. Англія — Хорватія

Реклама

18 червня

Група L. 02:00. Гана — Панама

Група K. 05:00. Узбекистан — Колумбія

Група А. 19:00. Чехія — ПАР

Реклама

Група B. 22:00. Швейцарія — Боснія та Герцеговина

19 червня

Група B. 01:00. Канада — Катар

Група А. 04:00. Мексика — Республіка Корея

Реклама

Група D. 22:00. США — Австралія

20 червня

Група C. 01:00. Шотландія — Марокко

Група C. 03:30. Бразилія — Гаїті

Реклама

Група D. 06:00. Туреччина — Парагвай

Група F. 20:00. Нідерланди — Швеція

Група E. 23:00. Німеччина — Кот-д'Івуар

21 червня

Реклама

Група E. 03:00. Еквадор — Кюрасао

Група F. 07:00. Туніс — Японія

Група H. 19:00. Іспанія — Саудівська Аравія

Група G. 22:00. Бельгія — Іран

Реклама

22 червня

Група H. 01:00. Уругвай — Кабо-Верде

Група G. 04:00. Нова Зеландія — Єгипет

Група J. 20:00. Аргентина — Австрія

Реклама

23 червня

Група I. 00:00. Франція — Ірак

Група I. 03:00. Норвегія — Сенегал

Група J. 06:00. Йорданія — Алжир

Реклама

Група K. 20:00. Португалія — Узбекистан

Група L. 23:00. Англія — Гана

24 червня

Група L. 02:00. Панама — Хорватія

Реклама

Група K. 05:00. Колумбія — ДР Конго

Група B. 22:00. Швейцарія — Канада

Група B. 22:00. Боснія та Герцеговина — Катар

25 червня

Реклама

Група C. 01:00. Марокко — Гаїті

Група C. 01:00. Шотландія — Бразилія

Група А. 04:00. ПАР — Республіка Корея

Група А. 04:00. Чехія — Мексика

Реклама

Група E. 23:00. Кюрасао — Кот-д'Івуар

Група E. 23:00. Еквадор — Німеччина

26 червня

Група F. 02:00. Туніс — Нідерланди

Реклама

Група F. 02:00. Японія — Швеція

Група D. 05:00. Туреччина — США

Група D. 05:00. Парагвай — Австралія

Група I. 22:00. Норвегія — Франція

Реклама

Група I. 22:00. Сенегал — Ірак

27 червня

Група H. 03:00. Кабо-Верде — Саудівська Аравія

Група H. 03:00. Уругвай — Іспанія

Реклама

Група G. 06:00. Нова Зеландія — Бельгія

Група G. 06:00. Єгипет — Іран

28 червня

Група L. 00:00. Панама — Англія

Реклама

Група L. 00:00. Хорватія — Гана

Група K. 02:30. Колумбія — Португалія

Група K. 02:30. ДР Конго — Узбекистан

Група J. 05:00. Алжир — Австрія

Реклама

Група J. 05:00. Йорданія — Аргентина

Поєдинки 23-го в історії чемпіонату світу з футболу будуть зіграні у 16 містах. Ними стануть: у Канаді — Торонто та Ванкувер, у Мексиці — Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США — Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

Реклама

Зазначимо, що чинним чемпіоном світу з футболу є збірна Аргентини. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі "альбіселесте" в серії пенальті обіграли Францію.

