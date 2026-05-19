Роналду їде на свій шостий Мундіаль: збірна Португалії оголосила заявку на ЧС-2026

Кріштіану Роналду

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес визначився зі складом команди на фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це повідомляється на офіційному сайті португальської федерації футболу.

До заявки з 27 футболістів увійшов і легендарний форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду.

Для 41-річного бомбардира прийдешній Мундіаль стане шостим у кар'єрі. Він брав участь у чемпіонатах світу 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років.

Заявка збірної Португалії на ЧС-2026

Воротарі: Діогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулвергемптон"), Руй Сілва ("Спортинг"), Рікарду Велью ("Генчлербірлігі").

Захисники: Діогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Матеуш Нунеш ("Манчестер Сіті"), Нелсон Семеду ("Фенербахче"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Інасіу ("Спортинг"), Ренату Вейга ("Вільярреал"), Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Томаш Араужу ("Бенфіка").

Півзахисники: Рубен Невеш ("Аль-Хіляль"), Самуель Кошта ("Мальорка"), Жоау Невеш (ПСЖ), Вітінья (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті").

Нападники: Жоау Феліш ("Аль-Наср"), Франсішку Трінкау ("Спортинг"), Франсішку Консейсау ("Ювентус"), Педру Нету ("Челсі"), Рафаел Леау ("Мілан"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьєдад"), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Аль-Наср").

На ЧС-2026 португальці зіграють у групі K проти команд Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

