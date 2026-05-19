Роналду едет на свой шестой Мундиаль: сборная Португалии объявила заявку на ЧМ-2026

Криштиану Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес определился с составом команды на финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу.

В заявку из 27 футболистов вошел и легендарный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

Для 41-летнего бомбардира грядущий Мундиаль станет шестым в карьере. Он участвовал в чемпионатах мира 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Заявка сборной Португалии на ЧМ-2026

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон"), Руй Силва ("Спортинг"), Рикарду Велью ("Генчлербирлиги").

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед"), Матеуш Нунеш ("Манчестер Сити"), Нелсон Семеду ("Фенербахче"), Жоау Канселу ("Барселона"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Ренату Вейга ("Вильярреал"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Томаш Араужу ("Бенфика").

Полузащитники: Рубен Невеш ("Аль-Хиляль"), Самуэль Кошта ("Мальорка"), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити").

Нападающие: Жоау Фелиш ("Аль-Наср"), Франсишку Тринкау ("Спортинг"), Франсишку Консейсау ("Ювентус"), Педру Нету ("Челси"), Рафаэл Леау ("Милан"), Гонсалу Гедеш ("Реал Сосьедад"), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Аль-Наср").

На ЧМ-2026 португальцы сыграют в группе K против команд Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

