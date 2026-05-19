Подросток внезапно умер после первой ложки мороженого

В итальянском городе Казория 16-летний Адриано Д’Орси умер от тяжелого анафилактического шока сразу после того, как съел порцию мороженого. У парня была сильная аллергия на молочный белок. Полиция уже изъяла контейнеры из джелатерии для расследования.

Об этом пишет Daily Star.

16 мая Адриано вместе с двумя друзьями зашел в любимое кафе-мороженое по дороге домой после вечерней прогулки. Уже после первой ложки мороженого у парня начали проявляться симптомы сильной аллергической реакции.

Подросток обратился за помощью к друзьям, и они немедленно отвели его к дому отца — Мауро Д’Орси. Отец пытался спасти сына, дав ему кортизон, однако состояние парня стремительно ухудшалось. Когда медики прибыли в Казорию, Адриано уже находился в беспамятстве, а реанимационные мероприятия не дали результата.

Родные парня рассказывают, что он хорошо знал о своей тяжелой аллергии на молочный белок и всегда был осторожным в выборе продуктов.

«Еще с детства у него были эпизоды, которые мы не могли объяснить. Затем, после обследований, мы узнали о его аллергии. Но Адриано очень хорошо адаптировался. Перед тем как что-то съесть, он внимательно читал состав продукта и никогда не ошибался. Адриано ходил в эту мороженицу, и работники, которые продавали мороженое, знали о его сильной непереносимости лактозы и всегда советовали ему безлактозные варианты. Но он говорил мне, что все равно всегда проверял этикетки», — рассказала мать подростка Антониетта Эспозито.

Парень, вероятно, заказал фруктовое мороженое без молочных ингредиентов. В то же время следователи не исключают, что продукт мог быть загрязнен следами молока — например, через ложку для накладывания или оборудование для приготовления мороженого.

В рамках расследования правоохранители изъяли несколько контейнеров с мороженым из джелатерии. Чтобы установить точную причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Адриано был студентом третьего курса морского института в Баньоли и мечтал в будущем стать капитаном судна.

«Он знал, чего хочет от своего будущего. Он часто говорил мне: „Мама, через два года я повезу тебя путешествовать по миру, увидишь…“ Теперь всего этого больше нет. Адриано был замечательным парнем. Идеальным сыном, о котором мечтает много матерей. И мне повезло, что он у меня был», — поделилась Антониетта.

К слову, в США мужчина умер после употребления бургера из-за синдрома альфа-гал — редкой аллергии на красное мясо, которую провоцирует укус клеща. Особенность этой болезни заключается в отложенной реакции: симптомы (тошнота, рвота) появляются лишь через несколько часов, из-за чего их часто путают с обычным отравлением. За две недели до трагедии у мужчины уже была аналогичная реакция после стейка, однако врачи не распознали анафилаксию вовремя.

