Підліток раптово помер після першої ложки морозива

Морозиво / © Pixabay

В італійському місті Казорія 16-річний Адріано Д’Орсі помер від важкого анафілактичного шоку одразу після того, як з’їв порцію морозива. Хлопець мав сильну алергію на молочний білок. Поліція вже вилучила контейнери з джелатерії для розслідування.

Про це пише Daily Star.

16 травня Адріано разом із двома друзями зайшов до улюбленої морозивної дорогою додому після вечірньої прогулянки. Уже після першої ложки морозива у хлопця почали проявлятися симптоми сильної алергічної реакції.

Підліток звернувся по допомогу до друзів, і вони негайно відвели його до будинку батька — Мауро Д’Орсі. Батько намагався врятувати сина, давши йому кортизон, однак стан хлопця стрімко погіршувався. Коли медики прибули до Казорії, Адріано вже перебував не при тямі, а реанімаційні заходи не дали результату.

Рідні хлопця розповідають, що він добре знав про свою важку алергію на молочний білок і завжди був обережним у виборі продуктів.

«Ще з дитинства у нього були епізоди, які ми не могли пояснити. Потім, після обстежень, ми дізналися про його алергію. Але Адріано дуже добре адаптувався. Перед тим як щось з’їсти, він уважно читав склад продукту і ніколи не помилявся. Адріано ходив у цю морозивну, і працівники, які продавали морозиво, знали про його сильну непереносимість лактози та завжди радили йому безлактозні варіанти. Але він казав мені, що все одно завжди перевіряв етикетки», — розповіла мати підлітка Антонієтта Еспозіто.

Хлопець, імовірно, замовив фруктове морозиво без молочних інгредієнтів. Водночас слідчі не виключають, що продукт міг бути забруднений слідами молока — наприклад, через ложку для накладання або обладнання для приготування морозива.

У межах розслідування правоохоронці вилучили кілька контейнерів із морозивом із джелатерії. Щоб встановити точну причину смерті, буде проведено судово-медичну експертизу.

Адріано був студентом третього курсу морського інституту в Банйолі та мріяв у майбутньому стати капітаном судна.

«Він знав, чого хоче від свого майбутнього. Він часто говорив мені: „Мамо, через два роки я повезу тебе подорожувати світом, побачиш…“ Тепер усього цього більше немає. Адріано був чудовим хлопцем. Ідеальним сином, про якого мріють багато матерів. І мені пощастило мати його», — поділилася Антонієтта.

До слова, у США чоловік помер після вживання бургера через синдром альфа-гал — рідкісну алергію на червоне м’ясо, яку провокує укус кліща. Особливість цієї хвороби полягає у відкладеній реакції: симптоми (нудота, блювота) з’являються лише за кілька годин, через що їх часто плутають зі звичайним отруєнням. За два тижні до трагедії у чоловіка вже була аналогічна реакція після стейка, проте лікарі не розпізнали анафілаксію вчасно.

