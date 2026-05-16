«Щось мало статися»: після загибелі дружини та доньки на Мальдівах чоловік зробив заяву

Моніка Монтефальконе. Фото: Університет Генуї

Чоловік італійської професорки Моніки Монтефальконе, яка загинула разом із 20-річною донькою Джорджією Соммакал під час занурення на Мальдівах, вперше прокоментував трагедію. За його словами, дружина була досвідченою аквалангісткою і ніколи б не наражала доньку на небезпеку.

Про це повыдомило видання Unilad.

Трагедія сталася в районі атола Вааву, де група туристів вирушила досліджувати підводну печеру. За даними Міністерства закордонних справ Італії, дайвери занурювалися на глибину близько 50 метрів.

Окрім Монтефальконе та її доньки, загинули ще троє італійців — Муріель Одденіно, Джанлука Бенедетті та Федеріко Гуальтьєрі. Вони не змогли повернутися на поверхню після занурення.

У коментарі місцевим медіа чоловік загиблої заявив, що його дружина була однією з найкращих аквалангісток і ніколи б свідомо не поставила під загрозу життя доньки.

«Щось мало статися», — сказав він в інтерв’ю італійському телеканалу.

За інформацією BBC, станом на п’ятницю рятувальники змогли дістати з води лише одне тіло. Інших загиблих досі шукають.

Відомо, що в момент трагедії в районі дайвінгу вирувала негода — сильний вітер і бурхливе море. Через складні погодні умови пошукову операцію тимчасово призупиняли. Очікується, що роботи відновлять після покращення погоди.

Також повідомляється, що разом із загиблими на судні перебували ще близько 20 туристів, однак вони вирішили не пірнати.

Наразі правоохоронці та місцева влада розслідують обставини трагедії.

