24-річний автор хіта "Смарагдове небо" засвітився з відомим футболістом у Парижі: фото зірок разом
DREVO заінтригував фото з Іллею Забарним та публічним зверненням.
Український співак DREVO, який підкорив слухачів хітом «Смарагдове небо», засвітився в компанії футболіста збірної України Іллі Забарного та поділився спільним фото із зіркової зустрічі.
Артист, справжнє ім’я якого Максим Дерев’янчук, показав у соцмережах кадр із вечора в одному з ресторанів. На фото DREVO сидить поруч із захисником національної збірної України та французького ПСЖ Іллею Забарним. Для зустрічі футболіст обрав білу футболку, а співак — світлу сорочку. Обидва позували усміхненими, а атмосферу закладу доповнювали яскраві червоні ліхтарі та стильний інтер’єр. Судячи з усього, вечір минув у невимушеній компанії та з гарним настроєм.
«Allez Paris», — написав під фото співак.
DREVO був небагатослівним, але емоційним. Такою короткою фразою артист, ймовірно, натякнув на підтримку французького гранда, за який виступає Забарний.
До слова, 24-річний Ілля Забарний уже давно закріпився серед головних зірок українського футболу. Захисник регулярно виходить у старті збірної України та вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління.
