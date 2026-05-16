"Євробачення-2026": як проголосувати за Україну та своїх фаворитів у фіналі конкурсу

Вже незабаром оберуть переможця ювілейного пісенного конкурсу. Пропонуємо дізнатися правила голосування та як можна підтримати свого фаворита.

Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © instagram.com/leleka_music

У суботу, 16 травня, о 22:00 у Відні розпочнеться грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який проводять вже 70-й рік поспіль.

На арену Вінер-Штадтгалле вийдуть 25 країн-учасниць, які боротимуться за кришталевий кубок. Україна серед них, оскільки співачці LELÉKA вдалося своїм виступом у другому півфіналі підкорити глядачів та суддів та отримати омріяний квиток до гранд-фіналу.

Отже, вже 16 травня оберуть переможця ювілейного «Євробачення». Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як проголосувати за Україну та фаворита в цілому.

LELÉKA на «Євробаченні-2026» / © Associated Press

Віддати свій голос за артиста, виступ якого найбільше сподобався, можна декількома способами. Зокрема, це можна зробити у застосунку Eurovision Song Contest App, за допомогою SMS чи телефонного дзвінка на номер, що буде вказаний під час трансляції, або ж через платформу esc.vote. Що важливо, у системі діє ліміт — не більше 10 голосів від однієї людини.

Варто також зазначити, що українці, які перебувають в Україні, не можуть голосувати за свого представника. А от співвітчизники, що користуються закордонними SIM-картами, можуть це зробити.

Голосування розпочнеться після виступу всіх фіналістів. До речі, також голосувати можуть й країни, які не беруть участі в конкурсі. Ці голоси зараховуються в категорії «решта світу». Підтримати свого фаворита можна на сайті esc.vote протягом 24 годин. Варто зазначили, що під час виступу учасників у фіналі «решта світу» теж не голосує.

Нагадаємо, вже відгриміли півфінали «Євробачення-2026». Пропонуємо дізнатися, як після виступу всіх фіналістів змінились ставки букмекерів та яке місце пророкують Україні.

