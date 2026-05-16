ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

В Одесі зрання гримлять вибухи

Від самого ранку місто перебуває під ворожою атакою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Одеса під ворожою атакою

Одеса під ворожою атакою / © Віталій Бунечко / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 16 травня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Окупанти атакують місто ударними дронами.

«Одещина — БпЛА курсом на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря», — попереджають Повітряні сили.

Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Через пошкодження повітряних ліній електропередач без світла залишилися 39 населених пунктів району — це понад 22 тисячі абонентів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Також профільні служби займаються ліквідацією наслідків атаки та фіксують масштаби руйнувань.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie