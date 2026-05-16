В Одесі зрання гримлять вибухи
Від самого ранку місто перебуває під ворожою атакою.
Сьогодні, 16 травня, в Одесі було чутно звуки вибухів. Окупанти атакують місто ударними дронами.
«Одещина — БпЛА курсом на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря», — попереджають Повітряні сили.
Нагадаємо, армія Росії вночі атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.
Через пошкодження повітряних ліній електропередач без світла залишилися 39 населених пунктів району — це понад 22 тисячі абонентів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Також профільні служби займаються ліквідацією наслідків атаки та фіксують масштаби руйнувань.