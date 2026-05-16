РФ потужно вгатила по Одещині: "Шахед" влетів у житловий будинок (фото)

Наслідки атаки

Уночі, 16 травня, ворог здійснив атаку на територію Ізмаїльського району на Одещині. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлової забудови м. Ізмаїл.

Про це повідомили в Ізмаїльсьскій РДА.

«Є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога. Тяжких травм не зафіксовано. Унаслідок пошкодження повітряних ліній знеструмлено 39 населених пунктів Ізмаїльського району, без електроенергії залишаються 22 662 абоненти», — йдеться у повідомленні.

«Зафіксовано влучання БпЛА в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. На жаль, там постраждали двоє людей», — повідомив деталі очільник ОВА Олег Кіпер.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.

Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та фіксацією пошкоджень.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків. Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Харківщині та Сумщині.

