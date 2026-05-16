- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 275
- Час на прочитання
- 1 хв
РФ потужно вгатила по Одещині: "Шахед" влетів у житловий будинок (фото)
Унаслідок ворожого удару є постраждалі, їм надається вся необхідна допомога.
Уночі, 16 травня, ворог здійснив атаку на територію Ізмаїльського району на Одещині. Під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлової забудови м. Ізмаїл.
Про це повідомили в Ізмаїльсьскій РДА.
«Є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога. Тяжких травм не зафіксовано. Унаслідок пошкодження повітряних ліній знеструмлено 39 населених пунктів Ізмаїльського району, без електроенергії залишаються 22 662 абоненти», — йдеться у повідомленні.
«Зафіксовано влучання БпЛА в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі. Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок. На жаль, там постраждали двоє людей», — повідомив деталі очільник ОВА Олег Кіпер.
Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.
Наразі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та фіксацією пошкоджень.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 16 травня атакували ударними безпілотниками Суми та Харків. Перед вибухами Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних БпЛА на Харківщині та Сумщині.