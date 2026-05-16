17 травня — яке церковне свято, чому на столі обов’язково повинна бути картопля

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Церковне свято 17 травня

Завтра, 17 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Андроніка та інших. Андронік Апостол був одним із ранніх проповідників християнства, якого апостол Павло згадує у своєму Посланні до Римлян (Рим. 16:7). Павло називає його «родичем і співв’язнем», що свідчить про близькі духовні або, можливо, навіть родинні зв’язки.

Згідно з церковним переданням, Андронік разом із своєю співслужителькою проповідував у різних регіонах Римської імперії, поширюючи християнське вчення серед язичників. Його служіння пов’язують із місіонерською діяльністю, терпінням переслідувань та відданістю вірі.

Юнія згадується поруч із Андроніком у тому ж уривку Святого Письма. Апостол Павло називає їх «відомими між апостолами», що свідчить про надзвичайно високий авторитет цієї пари в ранній Церкві.

У богословських дискусіях Юнію часто розглядають як одну з небагатьох жінок-апостолів у ранньому християнстві, що підкреслює рівність покликання до служіння незалежно від статі.

Прикмети 17 травня

Народні прикмети 17 травня / © pexels.com

  • Ясний місяць у ніч на 17 травня — до покращення погоди, ясних днів.

  • Ранні листки дуба чи ясена — можуть вказувати на посушливе літо.

  • Горобці літають великими зграями — до вітру та негоди.

Що завтра не можна робити

День вважали не надто сприятливим для мандрів і важливих рішень. Далекі поїздки могли принести затримки, плутанину й невдачі, а імпульсивні кроки — небажані наслідки. Також остерігалися походів до лісу: вірили, що в цей період змії особливо активні й можуть бути небезпечними.

Що можна робити завтра

У народній традиції цього святого навіть називали «Андрон із дощем», пов’язуючи його день із вологою та мінливою травневою погодою. Вважалося, що цей час особливо вдалий для робіт на городі: саме тепер варто підгортати картоплю, а також висаджувати розсаду капусти й помідорів — земля нібито найкраще приймає рослини і дає їм силу для росту. Існувало й господарське повір’я: якщо на столі в цей день є картопля, то рік обіцяє бути щедрим і врожайним.

